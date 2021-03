Il gruppo Octium punta sul mercato italiano

Il Gruppo Octium, realtà assicurativa internazionale ed indipendente, con circa €4,5 miliardi di asset under management, è pronto a puntare sul mercato italiano con una strategia di crescita importante quale elemento cardine di un piano di espansione a più ampio raggio, sia interno che esterno, rivolto ad estendere la propria offerta assicurativa ad altri Paesi Europei ed internazionali.

Il Gruppo Octium, che già serviva il mercato italiano in regime di libertà di prestazione di servizi (“LPS.”) attraverso Octium Life DAC con sede in Dublino (originariamente costituita nel 2003 come UBS International Life e successivamente acquisita nel 2017), si é di recente dotato di una «Sales force» dedicata (i.e., Octium International Insurance Agent A.G., the “Agent”), società di intermediazione assicurativa, attualmente composta da 7 professionisti con consolidata esperienza nei settori assicurativi e di pianificazione patrimoniale e successoria per la clientela (U)HNW (Ultra) High Net Worth Individuals.

Con la costituzione dell’Agente il Gruppo Octium acquisisce una caratteristica unica tra le compagnie estere del ramo vita, essendo in grado di affiancare all’offerta assicurativa il supporto di un proprio intermediario in grado di servire l’intero mercato europeo in regime di LPS. Ad oggi l’Agente è autorizzato in tutti i Paesi nei quali opera (e.g., UK, Spagna, Grecia, Turchia).

Le soluzioni ed i servizi assicurativi offerti dal Gruppo Octium sono caratterizzati da elevata personalizzazione e sono tipicamente studiati per una clientela con patrimoni elevati; il Gruppo, forte dell’esperienza sviluppata nel settore assicurativo e finanziario, è in grado di offrire soluzioni ottimali per soddisfare le esigenze di pianificazione patrimoniale e successoria, unitamente a quelle di ottimizzazione fiscale e massima flessibilità di investimento.

“L’Italia rappresenta il target ideale per il Gruppo Octium – ha dichiarato Fabrizio Palumbo Country Manager per l’Italia – un mercato ad alto potenziale di sviluppo, in cui le caratteristiche della nostra offerta assicurativa ben si combinano con le esigenze di pianificazione delle famiglie altamente patrimonializzate. Da qui la scelta di potenziare in modo consistente la nostra strategia per l’Italia con un modello che, nel pieno recepimento della recente regolamentazione Europea, possa supportare al meglio i business partners quali Broker, Asset Manager, Banche e Fiduciarie”.

Il Gruppo Octium, con circa 4,5 miliardi € di asset under management, è una realtà assicurativa internazionale indipendente specializzata nella pianificazione patrimoniale e successoria per i clienti (U)HNW e le loro famiglie. Presente in Irlanda, Liechtenstein e Lussemburgo, Octium è attivo in UK, Spagna, Italia, Grecia, Turchia e nei Mercati Internazionali. Il Gruppo, forte di un’esperienza più che ventennale nel settore, prende origine nel 2003 da UBS International Life, successivamente acquisita dal gruppo Havilland e quindi ridenominata Octium Life DAC. Oltre alla compagnia assicurativa, il Gruppo ricomprende Octium International Insurance Agent, una Sales force formata da professionisti con vasta esperienza in soluzioni internazionali per la clientela (U)HNW. Il Gruppo Octium è di proprietà di un gruppo privato unico nel suo genere, incentrato sulla famiglia ed in grado di comprendere perfettamente i bisogni delle famiglie con patrimoni importanti.