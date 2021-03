Versamenti alla Consob: da oggi devono essere effettuati con PagoPA

A decorrere dal 1° marzo 2021 la Consob aderisce al sistema PagoPA. Da tale data i versamenti a favore della Consob dovranno essere eseguiti utilizzando obbligatoriamente gli avvisi di pagamento PagoPA. È probabile che questo provocherà qualche polemica, visto che quasi tutte le banche prevedono un’apposita commissione.

Tutte le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti indicati all’articolo 2 del Codice dell’amministrazione digitale (Cad) di cui al D.Lgs. n. 82/2005 hanno l’obbligo di aderire al sistema PagoPA.

L’articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 ha indicato nel 28 febbraio 2021 la data a decorrere dalla quale i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni (nonché delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione) devono essere effettuati esclusivamente attraverso PagoPA.

Detto obbligo comporta che, a decorrere da tale data, non sarà più possibile riscuotere le entrate dell’Istituto (entrate contributive, somme liquidate a favore dell’Istituto da decisioni dell’Autorità Giudiziaria, contributi di soccombenza derivanti da decisioni dell’Arbitro per le controversie finanziarie- Acf, altre entrate dell’Istituto) con i mezzi di incasso attualmente in uso (bonifici bancari e Mav), ma esclusivamente mediante il modulo PagoPA. Restano esclusi i pagamenti da effettuarsi tramite modelli F23 e F24.

L’introduzione della modalità di pagamento tramite PagoPA consentirà di corrispondere importi a favore della Consob attraverso molteplici canali online e fisici di banche e di altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), quali, ad esempio, le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli Atm, i punti vendita Sisal e Lottomatica.