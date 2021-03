I tre temi che spingeranno gli investimenti sostenibili nel 2021

"Dopo l’aumento visto nel 2020, si prospetta un altro anno di forte interesse da parte degli investitori per gli investimenti sostenibili. L'impegno Esg ha raggiunto un punto di svolta nel corso dello scorso anno, alimentato da tre temi chiave che continueranno a trainarne la crescita". Il commento di Malcolm McPartlin, co-gestore dell’Aegon Global Sustainable Equity Fund.

L’affermarsi del lavoro da remoto, per esempio, non è destinato ad essere solo di passaggio. La maggior parte delle aziende e delle realtà era molto lontana anche solo dall’immaginare questo livello di flessibilità prima della pandemia e non crediamo faranno passi indietro ora. Nel frattempo, la transizione verso energie rinnovabili e veicoli elettrici ha subito una forte spinta dalla diffusione del Covid-19.

Questi temi trovano fondamento in enormi sfide nell’ambito della sostenibilità che hanno bisogno di soluzioni innovative per essere affrontate. Ci aspetta un decennio interessante. In particolare, sono tre i temi chiave che stiamo monitorando:

1. Tecnologie a supporto del business

Le società che forniscono tecnologie in grado di permettere l’operatività hanno rivoluzionato il lavoro da remoto, ponendo aziende e dipendenti in una posizione migliore rispetto a quella in cui si sarebbero altrimenti trovati. Le persone hanno potuto mantenere il lavoro e, soprattutto, la salute.

Guardiamo favorevolmente a una serie di società che mettono a disposizione soluzioni tecnologiche che rispondono alle sfide della sostenibilità, anche se il loro ruolo in questo ambito potrebbe non emergere facilmente da un fugace sguardo alla loro attività primaria. Per questo è fondamentale mantenere la mente aperta e analizzare le aziende con attenzione quando si adotta un approccio sostenibile.

Consideriamo una società come Bandwidth, fornitrice di strumenti di comunicazione online. Attraverso il loro prodotto principale, Bandwidth sta rendendo effettivamente il lavoro da remoto più sostenibile, a beneficio delle aziende.

2. Transizione energetica

Un altro tema è quello della transizione energetica e del progressivo abbandono della carbon economy. Non c’è una ricetta magica che decreti il modus operandi, ed è probabile che assisteremo all’applicazione di varie strategie supportate da diverse tecnologie.

Molti cambiamenti stanno già avendo luogo, come testimoniamo i miglioramenti delle tecnologie green che stanno portando all’abbattimento dei costi. Infatti, in molti casi le energie rinnovabili sono economicamente più interessanti rispetto ai carboni fossili.

La domanda c’è e i governi stanno facendo la cosa giusta, usando pacchetti di stimolo per investire in queste industrie. A dare vigore alla transizione anche il rapido tasso di innovazione, dall’energia solare, all’idrogeno, fino alle pile a combustibile. Abbiamo dunque continuato ad approfondire la nostra conoscenza nel ramo dell’idrogeno, supportando i nostri investimenti in Plug Power e ITM Power.

3. Digitalizzazione

La digitalizzazione e la progressiva penetrazione della tecnologia nell’economia proseguirà a ritmi serrati. Un’area in cui sta diventando prominente è l’e-commerce. Non è mai stato così facile, infatti, costruire la propria presenza online e la propria brand identity.

Da un punto di vista di investimento, c’è un certo numero di opportunità tra le aziende che stanno agevolando la crescita dell’e-commerce. E con esse, altrettante sfide, come la sicurezza e la lotta alla criminalità online.

Nell’ultimo anno abbiamo osservato da vicino entrambi i lati della medaglia, sia le società che permettono l’apertura di spazi e-commerce, sia quelle che proteggono chi vi opera. Questo tema è indubbiamente destinato ad avere un ruolo sempre più centrale nel corso del 2021.