Societe Generale amplia la gamma di investment certificate proponendo su EuroTLX cinque nuovi certificati cash collect su panieri worst of tematici di azioni e un certificato cash collect su paniere worst of di indici globali, con una scadenza massima di un anno. I cinque certificati su panieri worst of di azioni consentono di prendere posizione su alcuni dei principali temi di investimento del momento:

Idrogeno . Certificato ISIN XS2277934571 su paniere Worst of composto da Air Liquide, Air Products e Chemicals e Plug Power, prevede un premio trimestrale lordo condizionato del 6,40% (25,60% su base annua) e una barriera del 60% dei rispettivi prezzi di chiusura alla data di valutazione iniziale;

Semiconduttori . Certificato ISIN XS2277937087 su paniere Worst of composto da STMicroelectronics, Intel e Infineon, prevede un premio trimestrale lordo condizionato del 3,70% (14,80% su base annua) e una barriera del 70% dei rispettivi prezzi di chiusura alla data di valutazione iniziale;

Mobilità elettrica . Certificato ISIN XS2277933920 su paniere Worst of composto da Tesla, Nio e Renault, prevede un premio trimestrale lordo condizionato dell’8,80% (35,20% su base annua) e una barriera del 60% dei rispettivi prezzi di chiusura alla data di valutazione iniziale;

Trasporto aereo . Certificato ISIN XS2277935115 su paniere Worst of composto da Lufthansa, Airbus e Safran prevede un premio trimestrale lordo condizionato del 3,75% (15% su base annua) e una barriera del 60% dei rispettivi prezzi di chiusura alla data di valutazione iniziale;

Intrattenimento. Certificato ISIN XS2277935115 su paniere Worst of composto da Netflix, Facebook e Spotify, prevede un premio trimestrale lordo condizionato del 2,90% (11,60% su base annua) e una barriera del 60% dei rispettivi prezzi di chiusura alla data di valutazione iniziale.

Il certificato ISIN XS2277934225 su paniere worst of di indici globali (Euro Stoxx 50, S&P 500 e Nikkei 225) prevede un premio trimestrale lordo condizionato dell’1,50% (6% su base annua) e una barriera del 70% dei rispettivi valori di chiusura degli indici del paniere alla data di valutazione iniziale. Le caratteristiche principali di questi nuovi prodotti sono:

la possibilità di ottenere i premi trimestrali condizionati se, alla relativa data di valutazione trimestrale, il prezzo di chiusura di tutte le azioni del paniere è superiore o uguale alla barriera. In tale caso, l’investitore riceverà oltre al premio relativo al trimestre corrente anche i potenziali premi condizionati non distribuiti nei trimestri precedenti poiché non si era verificata la condizione di pagamento (“Effetto Memoria”);



la possibilità di una liquidazione anticipata automatica su base trimestrale a partire dal primo trimestre per un importo di liquidazione pari al 100% del valore nominale (100 euro), se il prezzo di chiusura di tutte le azioni del paniere risulta pari o superiore al rispettivo prezzo iniziale; qualora il certificato non sia stato liquidato anticipatamente, i certificati prevedono la protezione condizionata del valore nominale a scadenza, se il prezzo di chiusura di tutte le azioni del paniere risulta pari o superiore alla barriera.

In caso contrario, ovvero se il prezzo di chiusura di almeno un’azione del paniere risulta inferiore alla barriera, l’investitore riceve un importo di liquidazione commisurato alla performance finale peggiore tra quelle delle azioni del paniere. In tale caso l’investitore è esposto al rischio di perdita del capitale investito.