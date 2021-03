Copernico Sim dà il benvenuto a un nuovo consulente dipendente

Copernico Sim, Società di Intermediazione Mobiliare indipendente da gruppi bancari o assicurativi e quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana, si arricchisce di un nuovo bancario che fa il suo ingresso nella Rete come consulente dipendente: Moreno Veri.

62 anni, di Udine, Veri vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore bancario ricoprendo la carica di direttore presso importanti realtà, come Capitalia e Unicredit Friuli Venezia Giulia. Moreno Veri opererà principalmente a Udine.

“Il progetto di consulenza dipendente continua a crescere con l’obiettivo di intercettare tutti quei consulenti finanziari bancari con un portafoglio adeguato che, in seguito alla MIFID2, desiderano operare all’interno di una struttura che permetta loro di lavorare in completa libertà senza alcun conflitto di interesse con i propri clienti, in un sistema di totale architettura aperta - commenta Gianluca Scelzo, consigliere delegato di Copernico SIM -. I consulenti dipendenti hanno l’opportunità di continuare a operare con un contratto a tempo indeterminato, non modificando il proprio inquadramento professionale e con un accordo collegato di smart working”.

Dal 2000 Copernico SIM si distingue sul mercato per l’indipendenza, la struttura orizzontale, l’assenza di prodotti di casa e l’offerta multibrand pura. Da agosto 2019 è quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana.