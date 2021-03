Luigi Conte (Anasf) ospite a InvestireNow.

Focus sulla Fondazione Enasarco, questo l'argomento principe della puntata odierna di InvestireNow. Luigi Conte presidente Anasf, insieme al caporedattore di Investire Marco Muffato farà infatti il punto sul futuro dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio. La trasmissione sarà in diretta a partire dalle 18.30 in videostreaming sul sito di Investire, il canale YouTube di Economy Group e sul profilo FB di Investiremag. La diretta è visibile anche sull'app di InvestireTv, scaricabile nella versione per Android e IOS, basta collegarsi alle 18.30, aprire l'app e premere start.