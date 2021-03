Nordea, un fondo sull'equity emergente nella top 5 di Climetrics

Il sistema di rating climatico dedicato ai fondi, Climetrics, ha riconosciuto il Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund come uno dei cinque migliori comparti azionari dei mercati emergenti per performance ambientale. Il fondo di Nordea ha ottenuto cinque punteggi più alti nella categoria emerging markets equity. Il riconoscimento indica che, in media, le società presenti nel portafoglio di un fondo sono migliori nel gestire le questioni relative a clima, acqua e deforestazione rispetto a quelle dei fondi con rating inferiore.

Il sistema di punteggio si basa su tre parametri: le holding nel portafoglio di un fondo, la sua politica d’investimento e l’approccio dell'asset manager sulle questioni ambientali.

Le valutazioni sono assegnate su una scala da 1 (valutazione più bassa) a 5 (valutazione più alta). La metodologia completa è pubblica e l'intero database composto da quasi 20.000 fondi, che rappresenta il 30% dell’universo investibile, è liberamente accessibile.

Climetrics, in associazione con Cdp, ente no-profit finanziato dall'Ue e dall’Institutional Shareholder Services Esg (Iss Esg) permette a tutti gli investitori professionali di identificare i comparti che investono in aziende che rispondono meglio alle tematiche materiali relative al cambiamento climatico, alla sicurezza idrica e alla deforestazione.

"Siamo onorati di ricevere questo Climetrics Award", commenta Juliana Hansveden, portfolio manager del comparto. "Abbiamo vinto questo premio concentrando la strategia d'investimento del nostro fondo sulla gestione del rischio climatico materiale e impegnandoci con le aziende per migliorare le loro pratiche Esg. Il settore europeo dei fondi gioca un ruolo chiave, investendo in aziende che forniscono soluzioni alle sfide ambientali che il nostro mondo oggi affronta e in quelle che agiscono per affrontare il cambiamento climatico".

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund adotta un approccio bottom-up, high convinction con una ricerca Esg integrata e un focus sulle società ad alto valore aggiunto. L'approccio high convinction del team di gestione significa che non prendono in considerazione aziende di cui non sono soddisfatti, focalizzandosi su società con bilanci solidi.

L'head of product development di Cdp Europe, Nico Fettes, si congratula con "i primi cinque fondi azionari dei mercati emergenti premiati nei Climetrics Fund Awards di quest'anno. Questi premi riconoscono i fondi che hanno ottenuto le migliori prestazioni in termini di gestione dei principali rischi e opportunità ambientali. Le società di gestione possono essere una leva importante per motivare le aziende di tutto il mondo a migliorare il modo in cui rivelano e gestiscono i loro impatti. Climetrics fornisce la trasparenza necessaria per muovere il capitale verso fondi sensibili alla tematica climatica e con risorse adeguate, per dare agli investitori maggiore fiducia nei loro investimenti".