AIM: EY propone una detrazione d’imposta del 20% per investimenti nelle Ipo

Una detrazione dall’imposta Irpef pari al 20% dell’ammontare investito, fino a un massimo di €1.000.000, con previsione di un limite massimo agli investimenti agevolabili per singola società (€15 milioni), per le persone fisiche che investano in nuove IPO sul mercato AIM Italia. È la proposta contenuta nel White book sul mercato azionario AIM Italia di EY, dal titolo “AIM Italia come leva di trasformazione delle aziende. Stato della situazione, opportunità e proposte per ulteriore rilancio”. “Da un lato, un impatto pesante su molti settori economici dove, a fronte dello stop imposto ai consumi dalle misure di contenimento, si registrano, non solo, perdite di fatturato, ma anche riduzione di patrimonio e liquidità delle imprese. Dall’altro, un generale aumento della propensione al risparmio, legato anche all’incertezza e alla volatilità dei possibili scenari di ripresa economica. Riportare fiducia nel sistema è prioritario. Convogliare in maniera efficiente una quota di tale risparmio potrebbe contribuire alle misure di rilancio del Sistema Paese, sia attraverso il sostegno dei consumi sia attraverso l’impiego di strumenti di investimento che sostengano lo sviluppo dell’economia reale nazionale. In un contesto di generale criticità dovuto al perdurare della pandemia, la quotazione sul segmento AIM Italia di Borsa Italiana può rappresentare una valida e concreta possibilità di risposta a sostegno della ripatrimonializzazione delle aziende e delle necessità da parte di queste di investire sulla trasformazione dei modelli di business e operativi necessari a cogliere le nuove opportunità che il mercato presenta. L’introduzione di alcuni meccanismi di incentivazione potrebbe permettere di agevolare questo processo” si legge nel White book.