Deutsche Bank: cinque nuovi ingressi nel team Private Banking & Wealth Management

Si rafforza ulteriormente la squadra italiana del Private Banking & Wealth Management (PB&M) di Deutsche Bank: entrano nel team cinque nuovi professionisti, che contribuiranno a portare avanti il percorso di crescita della divisione, con l’obiettivo di diventare sempre più piattaforma di riferimento sul mercato italiano per la clientela nei settori HN, Imprenditori e UH.

Giovanni Esposito, 50 anni, è il nuovo Branch Head Roma Parioli PB&WM. Esposito ha una lunga esperienza nel settore bancario, con una particolare specializzazione in portfolio e wealth management, corporate e investment banking, focalizzata sul segmento HNWI. Proviene dal Credit Suisse, dove ha trascorso gli ultimi sei anni come Director nel segmento HNWI. In precedenza è stato Senior Private Banker per sette anni in “Grandi Patrimoni”, l'organizzazione HNWI di BNL-Bnp Paribas. In precedenza è stato Private Banker in BNL-Private Banking a Roma e Financial Specialist per l'Area Piemonte Orientale in BNL. Esposito ha iniziato la sua carriera in Arthur Andersen come revisore contabile, consulente amministrativo e fiscale. Ha trascorso un periodo come Ufficiale in Guardia di Finanza dopo la laurea in Economia, con specializzazione in Banca e Finanza presso l'Università Luiss Guido Carli.

Francesco Fonzi entra nel team PB&WM in qualità di Investment Manager. Fonzi si occupa di mercati finanziari da 34 anni: ha lavorato dapprima in Romagest (Banca di Roma) e, dal 2000, in Credit Suisse. Ha cominciato nell’asset management, dove ha ricoperto diversi ruoli, da gestore di fondi fino a direttore investimenti, per poi approdare nel private banking, come elemento di connessione tra l’attività di ricerca della banca e il front office. Alla presentazione di scenari strategici a clienti potenziali, all’elaborazione di soluzioni d’investimento personalizzate e all’affiancamento dei banker nei “client meeting” di alto profilo, utilizzando la profonda conoscenza acquisita in materia di mercati e prodotti, Francesco alterna la figura di giornalista pubblicista e di ospite in trasmissioni tv dedicate ai mercati finanziari.

Anche Fabrizio Volpe si aggiunge alla squadra PB&WM di Deutsche Bank come Investment Manager. Dopo aver ultimato il suo percorso accademico, Volpe ha iniziato la sua carriera presso Caboto Intesa SIM, dove ha contribuito al lancio dei primi ETF in Italia. Nel 2003 è entrato in Amundi - Pioneer Investments, come Balanced Portfolio Manager per la clientela privata (HNWI), e successivamente ha ricoperto il ruolo di Fixed Income Portfolio Manager per il settore assicurativo fino al 2009. Dall’ottobre di quell’anno fino al 2013 ha lavorato in Svizzera come Total Return Fund Manager presso una società partecipata dal Gruppo Unipol-SAI e in seguito presso Euro Trésorerie (Fideuram Group) a Parigi. A febbraio 2014 è entrato, in qualità di Fixed Income Investment Consultant, nella divisione Advisory & Sales di Credit Suisse Italia, dove ha lavorato fino al febbraio di quest’anno.

Mirko Iori e Massimo Tinti entrano infine in PB&WM come Client Advisor. Iori, dopo una laurea in Financial Markets presso l’università Tor Vergata di Roma e una prima esperienza in Groupama, è cresciuto professionalmente in Credit Suisse per oltre 12 anni, prima come Investment Consultant/Manager per poi diventare Relationship Manager, ruolo che ricopriva da oltre 5 anni. Tinti vanta invece un’esperienza di ben 21 anni in Credit Suisse, dove ha ricoperto vari ruoli nel corso della sua carriera, tra i quali Team Leader, deputy Sector Head e Relationship Manager.

Roberto Coletta, Head of PB&WM di Deutsche Bank in Italia ha dichiarato: “Con l’ingresso di cinque affermati professionisti del settore in Italia, come Giovanni, Francesco, Fabrizio, Mirko e Massimo, a cui va il nostro più caloroso benvenuto, prosegue anche nel 2021 il programma di rafforzamento della nostra divisione. Una crescita costante, che dimostra la nostra attrattività fra i senior private banker e gli investment manager più esperti, in grado di sfruttare appieno la nostra piattaforma, basata su un approccio consulenziale olistico di one-bank, che permette al cliente di accedere a tutti i prodotti e i servizi offerti da un grande gruppo internazionale come Deutsche Bank”.