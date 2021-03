HANetf punta su sostenibilità e digitale con due Etf

HANetf quota due Etf sulla Borsa svizzera, come previsto dal piano espansione della distribuzione paneuropea della società. Il primo, il iClima Global Decarbonisation Enablers Ucits Etf (CLMA) è il primo Etf Ucits al mondo sul cambiamento climatico che dà esposizione alle aziende che offrono prodotti e servizi che consentono di evitare le emissioni di CO2 e quantifica l'impatto di queste aziende nel raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione.

CLMA è unico perché sposta l'attenzione dalle azioni di riduzione delle emissioni da parte delle aziende, alle imprese che offrono prodotti e servizi che consentono di evitare in primo luogo la produzione di emissioni di CO2, mostrando quali siano i veri innovatori nella lotta al cambiamento climatico.

Digital Infrastructure and Connectivity Ucits Etf (DIGI) raggruppa le aziende meglio posizionate per trarre vantaggio dall’esplosione delle infrastrutture digitali, un circolo virtuoso che si autoalimenta fatto di crescita degli utenti, dati, applicazioni e ampiezza di banda.

Mentre altre strategie di investimento si concentrano sullo sviluppo di singoli elementi digitali come il 5G, il cloud o la telemedicina, l'Etf DIGI mira a catturare la crescita del traffico dati lungo tutti i segmenti digitali man mano che le tecnologie di connettività di nuova generazione vengono lanciate, che porta alla conseguente domanda di migliori soluzioni di infrastruttura digitale e connettività.

I due Etf si uniscono ad altri cinque Etp tematici attualmente quotati su SIX che offrono agli investitori un'esposizione trasparente e liquida a megatrend tecnologici, sociali e terapeutici di lungo termine. Uno di questi è BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto (BTCE), commercializzato e distribuito da HANetf, presente su SIX da febbraio.

“Siamo felici di ampliare il nostro portafoglio di Etf tematici quotati su Six con l’arrivo di iClima Global Decarbonisation Enablers Ucits Etf e Digital Infrastructure and Connectivity Ucits Etf", commenta Hector McNeil, co-ceo di HANetf. "Abbiamo lanciato questi due prodotti nella seconda metà dello scorso anno nel Regno Unito, in Germania e in Italia e sono stati i lanci a crescita più rapida fino ad oggi. Stiamo assistendo a una domanda considerevole da parte degli investitori svizzeri che desiderano avere a disposizione prodotti per potersi esporre a importanti megatrend tecnologici e legati al cambiamento climatico”. Gli Etf ed Etc di HANetf sono quotati alla Borsa di Londra, su Borsa Italiana e XETRA e sono disponibili alla vendita in tutta Europa.