Riello Investimenti Partners Sgr acquisisce il 65% di Garmont International

Riello Investimenti Partners Sgr Spa ha perfezionato il signing propedeutico all’acquisizione del 65% di Garmont International Srl, società italiana - basata a Vedelago (TV) - tra i leader nel settore delle scarpe tecnico sportive, outdoor e tactical. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine di marzo 2021 e l’investimento verrà eseguito da Italian Strategy Private Equity (ISPE), il terzo fondo di private equity gestito dalla Sgr.

Il restante 35% del capitale sarà detenuto per il 30% dall’attuale Presidente e AD, Pierangelo Bressan, che continuerà a mantenere il suo ruolo manageriale, e per il 5% da Terry Urio, che proseguirà ad operare nel ruolo di CFO.

Garmont, con un fatturato di oltre €20 Mio, è specializzata nella realizzazione e commercializzazione di calzature e accessori di fascia alta, nel segmento “outdoor” (alpinismo, trekking, arrampicata, backpacking e trail running) e “tactical” (boots, military style per appassionati), caratterizzati dall’alta qualità dei materiali e da un design sofisticato. Garmont distribuisce i propri prodotti in più di 40 Paesi e ha realizzato un ambizioso piano strategico volto a consolidare il posizionamento attuale nel mercato “outdoor”, a sviluppare nuovi segmenti attraverso lo studio ed il lancio di nuovi prodotti.

Pierangelo Bressan, Presidente di Garmont International Srl, dichiara: “Ho iniziato questa avventura quasi per caso mosso dall’obiettivo di rilanciare il prestigio di un marchio storico. Dopo molti anni di impegno ho ritenuto opportuno sedermi al tavolo con delle persone con le quali da subito ho condiviso le linee strategiche per iniziare un nuovo percorso all’insegna della crescita e del rafforzamento anche a livello internazionale di Garmont. Sono lusingato dalla fiducia che i nuovi azionisti hanno riposto nella mia persona confermandomi alla guida della società”.

Nicola Riello, Presidente di Riello Investimenti Partners Sgr, ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti per l’operazione che abbiamo concluso. Garmont rappresenta perfettamente - per dimensioni e qualità - il tipico esempio d’impresa che esprime il meglio del made in Italy. Opera in un settore che sta crescendo molto, calzature e abbigliamento tecnico sportivo da montagna, particolarmente apprezzati all’estero e, quindi, con le migliori prospettive di crescita. Daremo il nostro sostegno allo sviluppo di Garmont nel rispetto della continuità del management e, come nostro uso, seguendo una logica di partnership.”

L’investimento rappresenta la terza operazione del fondo Italian Strategy, il terzo fondo di private equity gestito da Riello Investimenti Partners Sgr. Il team di gestione del fondo vanta una pluriennale e vasta competenza, tanto finanziaria quanto industriale, sulla quale fonda la propria capacità di identificare le migliori opportunità e progetti imprenditoriali sui quali investire.