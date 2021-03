Banca Consulia, partnership con Anthilia Sgr

Banca Consulia, realtà specializzata nella consulenza finanziaria, annuncia la finalizzazione di una partnership con Anthilia Sgr, realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all’asset management per conto di clientela privata e istituzionale.

La collaborazione si orienta verso una strategia fortemente indirizzata all’economia reale e ad un’attenzione peculiare ai bisogni degli imprenditori, in linea con la volontà della Banca di proporsi al mercato con un diverso slancio e una propositività d’offerta rinnovata.

Nello specifico Banca Consulia prevede quindi di distribuire Anthilia Eltif Economia Reale Italia, un fondo Pir Alternativo dedicato all’economia reale altamente innovativo

Anthilia Eltif Economia Reale Italia è un fondo chiuso conforme alla normativa sui Pir Alternativi che garantisce un accesso diretto alle eccellenze del tessuto imprenditoriale italiano ed è l’unico in Italia a essere caratterizzato da una strategia di investimento bilanciata su due asset class: 50% sul segmento azionario delle piccole capitalizzazioni e 50% sul debito privato emesso da imprese italiane di eccellenza non quotate.

L’accordo con Anthilia Sgr si inserisce più in generale nel percorso strategico di attenzione ai bisogni dell’economia reale e degli imprenditori italiani che Banca Consulia ha avviato già da diverso tempo, anche grazie al lancio dell’attività di Corporate Finance Advisory specificamente dedicata al supporto del tessuto imprenditoriale del Paese. Con questo servizio di consulenza strategica, Banca Consulia riesce a porsi come un interlocutore professionale e altamente competente in materia di finanzia straordinaria, guidando i piccoli e medi imprenditori nei momenti cruciali dello sviluppo del loro business come la ricerca di investitori finanziari – tramite fondi di private debt o private equity - per rafforzare la struttura patrimoniale o finanziare la crescita.

“Banca Consulia si vuole proporre con uno slancio diverso e con una logica di servizio fortemente rinnovata - ha commentato Antonio Marangi, amministratore delegato di Banca Consulia - In linea con questa prospettiva, circa un anno fa, abbiamo dato inizio ad una stretta collaborazione con Anthilia, nostro punto di riferimento per le operazioni strutturabili sotto forma di emissioni obbligazionarie. Siamo lieti di poter estendere oggi questa partnership anche sul fronte degli investimenti, attraverso Anthilia Eltif Economia Reale Italia, una soluzione secondo noi ideale nella congiuntura attuale di rilancio nazionale”.