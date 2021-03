Banca Generali, a febbraio raccolta e masse in crescita

La raccolta netta totale di Banca Generali a febbraio è stata pari a €622 milioni (+15% a/a) con una concentrazione dei flussi per la quasi totalità in soluzioni gestite e amministrate ad alto valore aggiunto, mentre la liquidità s’è attestata al solo 9% del dato complessivo (€56milioni).

Nello specifico le soluzioni gestite a febbraio sono salite rispetto al mese scorso portandosi a €409milioni, con un saldo da inizio anno di €634 milioni. Al risultato hanno contributo in particolare la SiCAV lussemburghese LUX IM (€163 milioni nel mese, €232 milioni da inizio anno) e i contenitori assicurativi (€125 milioni nel mese, €234 milioni da inizio anno), tornati in primo piano nelle scelte dei clienti visto il contesto di rendimenti obbligazionari estremamente bassi e/o negativi.

Nel mese è inoltre proseguita la crescita della raccolta amministrata (€256 milioni), beneficiando della crescente offerta di prodotti e servizi, in particolare l’advisory attraverso la piattaforma RO4AD (Robo for Advisory) sui portafogli amministrati.

Complessivamente la raccolta ha raggiunto €1,02 miliardi da inizio anno evidenziando una crescita nei volumi (+4% rispetto ai €977 milioni dello steso periodo 2020) e nella qualità del mix gestito (fondi, contenitori finanziari e assicurativi) salito al 62% del totale rispetto al 49% dello scorso anno.

Si segnala infine che le nuove masse sotto consulenza evoluta del mese sono state pari a €174 milioni (€317 milioni da inizio anno) raggiungendo il totale di €6,3 miliardi.

L’amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Un inizio 2021 molto solido, in ulteriore crescita rispetto al trend d’avvio dell’anno scorso che s’è poi rivelato il migliore per raccolta dalla rete esistente. Siamo sempre più un punto di riferimento nel segmento private dove cresciamo in misura più accentuata forti dell’attenzione alla personalizzazione delle nostre soluzioni di investimento e protezione patrimoniale; ma vediamo anche importanti segnali di forza nel segmento affluent, in virtù, tra gli altri, dei nuovi prodotti di risparmio programmato e piani ricorrenti che crescono a tre cifre nel confronto col periodo degli ultimi 2 anni. I nostri banker stanno facendo un grande lavoro vicino ai clienti in un momento comunque non facile per l’economia, e i dati di advisory evoluta e consulenza con la piattaforma Road ne confermano la qualità. Il mix di soluzioni nell’offerta sta trovando ampio riscontro positivo, con una rinnovata attenzione per le soluzioni assicurative contenitore rispetto alle polizze tradizionali, ed un’eccellente diversificazione nelle soluzioni di risparmio gestito con particolare focus per fondi tematici e mercati asiatici. Infine, notiamo un elevato interesse da parte di banker di esperienza ma anche di giovani professionisti ad avvicinarsi alla nostra realtà, evidente segnale che in momenti di difficoltà, la solidità del brand e la centralità del consulente finanziario nella nostra strategia, vengono fortemente apprezzati dal mercato.”