BlueBay rafforza il team italiano con l’ingresso di Colombo

BlueBay Asset Management (“BlueBay”), asset manager attivo e specializzato nel credito e nel reddito fisso, annuncia la nomina di Stefano Colombo a director institutional sales Italy, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente l’impegno della società verso il mercato italiano, in seguito alla nomina di Michele Giarrizzo a Director, Sales – Retail Distribution Italy a settembre dell’anno scorso.

Basato a Milano, Colombo riporterà a Tommaso De Giuseppe, partner e head of sales per l’Italia, e sarà responsabile del rafforzamento delle relazioni con gli investitori istituzionali, partendo dalla clientela esistente di BlueBay, compresi fondi pensione, Casse di Previdenza privatizzate, fondi sanitari e fondazioni. Colombo si occuperà di promuovere l’offerta di BlueBay focalizzata sia su debito sovrano che corporate e articolata in sei sottoclassi di attivi: investment grade, high yield, mercati emergenti, credito multi-asset, credito strutturato e obbligazioni convertibili.

La sua nomina arriva a poco più di un anno dall’apertura ufficiale della sede italiana a Milano, avvenuta a gennaio 2020.

Commentando la nomina di Colombo, Tommaso De Giuseppe ha affermato: “Siamo entusiasti che Stefano si sia unito al nostro team. Siamo riusciti a crescere in maniera costante e organica in Italia in un lasso di tempo così breve grazie alla nostra cultura aziendale, in grado di attrarre i migliori professionisti, e alla crescita della popolarità dello stile di investimento attivo nel fixed-income di BlueBay.

Il culto del beta nei mercati obbligazionari è cresciuto di pari passo con le performance sempre più attraenti degli indici di riferimento. Tuttavia, nel momento in cui l’obbligazionario non genera quasi più reddito, gli investitori guardano agli specialisti per generare valore ed è qui che entra in gioco la solidità di BlueBay. Non siamo legati strettamente ai benchmark ed è per questo che il 2020 è stato un anno di grande forza per la società, con una crescita del 23% degli asset in gestione a fine 2020. Grazie alla sua vasta esperienza, Stefano sarà fondamentale per sfruttare l’attuale domanda e rispondere alle necessità dei nostri clienti istituzionali, facendo leva sulla gamma di soluzioni di investimento e sulle capability di BlueBay”.

Prima di arrivare in BlueBay, Colombo ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità a Milano per vari asset manager. Più di recente è stato Sales Director per Franklin Templeton. In precedenza, è stato Institutional Business Development Director, Italy and Iberia per Legg Mason Global Asset Management, dopo aver lavorato in State Street Global Advisors. Colombo si è laureato in Finanza presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi.