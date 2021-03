Da Vontobel nuove emissioni di Memory Cash Collect e di Turbo Open End

Vontobel - player di primaria grandezza a livello europeo nel campo dei Certificati e presente sul mercato italiano dal 2016 – ha quotato sul SeDeX 7 nuovi Cash Collect su basket tematici, che consentono di avere esposizione su diversi settori dell’economia, e 6 nuovi Turbo Open end su WTI.

Tra i diversi sottostanti delle nuove emissioni di Cash Collect, Vontobel ha incluso società legate alla stay at home economy (Amazon, Netflix e Zoom o Alibaba, Baidu e Pinduoduo o Alphabet, Facebook e Twitter), società automobilistiche (Stellantis, Tesla e Volkswagen), aziende leader nel settore della componentistica per pc e dei semiconduttori ( NVIDIA, STMicroelectronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing), società dei trasporti e delle telecomunicazioni (Easy Jet, Qualcomm, Ericsson) e società petrolifere (Chevron, ENI, PetroBras, Repsol).

I nuovi Memory Cash Collect Express presentano barriere a scadenza altamente protettive, fino al 50%, rendimenti potenziali annui fino al 14,60% e hanno effetto memoria, protezione condizionata del capitale. (Classificazione ACEPI) a scadenza e possibilità di rimborso anticipato.

I Turbo Certificates Open End sul WTI, a Leva Dinamica, non presentano scadenza prefissata e hanno uno Strike che viene aggiornato su base giornaliera per riflettere lo spread di finanziamento dell’emittente.

In più, la particolarità di superare il limite temporale dell’investimento consente a trader e investitori di mantenere la posizione per il tempo che desiderano, il tutto senza “effetto compounding”, caratteristica che li rende adatti a strategie d’investimento o di copertura multiday, perché consente di seguire meglio il prezzo del sottostante.

Alessandro Cassiani, responsabile structured products distribution Italia di Vontobel ha commentato: “queste nuove emissioni di Memory Cash Collect consentono l’esposizione a diverse tipologie di sottostanti, sia legati alla stay at home economy, sia legati a settori che ci si aspetta presto in ripresa, come viaggi e automotive. I nuovi Turbo open end permettono, invece, di trovare esposizione alla ripresa dei prezzi del greggio, supportato da diversi fattori, primo fra tutti l’arrivo dei vaccini anti-Covid, la cui diffusione consentirà un graduale ritorno alla normalità, a una ripresa degli spostamenti di persone e di conseguenza alla crescita nella domanda di carburante. Siamo convinti della rilevanza del tema, tanto da aver pensato anche a una nuova emissione di Cash Collect Express con sottostanti compagnie petrolifere internazionali”.