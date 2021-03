21Shares lancia i primi Etp su Ethereum e Bitcoin Cash

21Shares, società con sede a Zurigo leader negli ETP sulle criptovalute, dopo il successo del 21Shares Bitcoin ETP comunica ufficialmente la quotazione su Deutsche Boerse di altri due ETP su criptovalute, passaportati anche per il mercato italiano: 21Shares Ethereum ETP e 21Shares Bitcoin Cash ETP. Sia il 21Shares Ethereum ETP che il 21Shares Bitcoin Cash ETP sono totalmente a replica fisica della criptovaluta sottostante. La quotazione prevista per il 9 marzo 2021 segue il lancio dei primi ETP su Bitcoin e short – sempre sul Bitcoin – rispettivamente nel luglio e nel settembre 2020.

21Shares si è dimostrata pioniere nella quotazione in borse tradizionali di asset digitali da quando, nel novembre del 2018, ha quotato il primo (e al momento unico) ETP su più criptovalute (lo HODL) sulla borsa svizzera. Da allora, la società ha emesso un totale di 12 differenti ETP sulle valute digitali, l’ultimo dei quali è stato quello sul Polkadot (ADOT), che è stato quotato lo scorso febbraio e ha già superato quota 30 milioni di dollari di asset under management (AuM). L’emittente svizzero è l’unico ad essersi focalizzato esclusivamente sugli Etp sulle criptovalute, assicurandosi così la posizione di leader di mercato in questo settore e raggiungendo la quota complessiva di 1 miliardo di dollari di AuM complessivi nel febbraio 2021.

“Abbiamo avuto modo di contribuire attivamente allo sviluppo dell’infrastruttura di base e di creare nuovi asset digitali” – ha dichiarato Hany Rashwan, Ceo di 21Shares – “Ecco perché noi di 21Shares siamo stati i primi a quotare l’ETP sull’Ethereum e sul Bitcoin Cash in borsa svizzera. Adesso stiamo sfruttando la nostra esperienza per fornire agli investitori, sia nell’area mitteleuropea (DACH) che fuori, la stessa valenza istituzionale, sicurezza e convenienza economica al fine di poter fargli creare un portafoglio di asset digitali. A seguito del grandissimo successo che ha avuto il lancio del primo ETP su Polkadot, solo pochi mesi fa, stiamo lavorando a nuovi lanci di prodotti per il secondo e il terzo trimestre di quest’anno e siamo molto felici di normalizzare l’investimento in criptovalute tramite gli ETP.”

Massimo Siano (head of Southern Europe di 21Shares) ha aggiunto: “L’Ethereum in particolare è stato lo scorso anno oggetto di tanti webinar e soggetto di numerose richieste da parte di investitori professionisti grazie anche alla rimarchevole performance sul mercato. Ricordo che questa è una classe di attivo molto volatile e quindi adatta solo ad investitori con una alta propensione al rischio.”