Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Austria (Financial Market Authority - Fma), (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Armenia (Central Bank of Armenia – Cba), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Paesi Bassi (The Dutch Authority for the Financial Markets, The Netherlands - Afm), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Lincoln Consulting Group LLC (www.lincolnconsultinggrp.com);

Dalsari (www.dalsari.com);

BlueWater International Advisors LLC (www.bluewaterinternationaladvisorsllc.com);

Uk Savings Plans (www.uksavingsplans.com);

Capital Financial Services LLC (www.capitalfinancialserv.com);

Corporate Finance Solutions Inc. (www.corporatefinancesolutionsinc.com);

Investment Finder Uk (https://www.investmentfinder-uk.com);

Triola (https://www.triolagroup.com);

The Investment Search (http://theinvestmentsearch.com);

Top Bond Search (www.topbondsearch.com);

Comparebonds.org (www.comparebonds.org);

ISA Compare Uk (https://www.isacompareuk.com);

Uk Better Bonds (https://ukbetterbonds.com);

InvestSelect (https://investselect.uk);

Bond Select Uk (https://www.bondselect-uk.com);

Compare Bond Market (www.comparebondmarket.com);

The Best Bond Rates (www.bestbondrates.com);

Uk Interest Rate Comparisons (www.uk-interest-rate-comparisons-uk.com);

Bond Rates Online (www.bondratesonline.com);

National ISA Review Centre (www.nationalisareviewcentre.co.uk);

BondhubUK (email: [email protected]);

Capitalmarketsearch.com (www.capitalmarketsearch.com)

Segnalata dalla Sfc:

www.fsfutures.cc

Segnalate dalla Fma (Austria)

Solutions Markets / Kiqiwk Holdings Intl Limited (www.solutionsmarkets.co). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21728 del 18 febbraio 2021 ed in seguito l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione, ha disposto l’oscuramento del sito internet www.solutionsmarkets.co (v. “Consob Informa" n. 7/2021 del 22 febbraio 2021);

My Coin Elite ( www.mycoinelite.com).

Segnalate dalla Finma:

Tezos-Global (https://www.tezos-global.com);

Zurich Financial Group (www.zurichfinancialgroup.co);

Trust Capital Investment / Trust Holding Funds Ltd (https://www.trustcapitalinv.com);

Merkell Group (www.merkellgroup.com). Già segnalata dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 5/2021 dell'8 febbraio 2021) e dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 3/2021 del 25 gennaio 2021).

Segnalata dalla Fsa:

Gembell Limited (https://pocketoption.com/ro). Già segnalata dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 30/2019 del 9 settembre 2019). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21245 del 28 gennaio 2020 ed in seguito l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione, ha disposto l’oscuramento del sito internet www.pocketoption.com (v. "Consob Informa" n. 4/2020 del 3 febbraio 2020).

Segnalata dalla Cba:

Unit Asset Fund Private Contract Investment Fund / Delta Business Management LTD (email: [email protected]).

Segnalate dalla Bcsc:

Axes LLC (https://axes.co). Già segalata dalla Fma (New Zealand),(v. "Consob Informa" n. 44/2020 del 7 dicembre 2020);

Kirther Investment & Trading Inc (https://kirtherinvestment.com). Già segnalata dalla Osc – Ontario, (v. "Consob Informa" n. 6/2021 del 15 febbraio 2021);

Nittrex (https://nittrex.co);

Segnalata dalla Knf:

Akcja Złota SA.

Segnalate dalla Cnmv:

Group-Openbk (https://market.openbk-online.com/login), clone di società autorizzata;

Insta-Trading / Protiviti Group Ltd / Protiviti International Eood (https://www.insta-trading.com/);

Eurofx / Donnybrook Consulting Ltd (https://eurofx.trade).

Segnalate dalla Afm:

Blackbird Solutions Inc. / Xchangebit (https://xchangebit.io);

Fin-Toward (www.fin-toward.com).

Segnalata dalla Cssf:

DaxKapital (www.daxkapital.com).

Segnalata dalla Fsma:

Antares (www.antares.trade).