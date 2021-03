La Financière de l’Echiquier: Negri nuovo country head Italia

La Financière de l’Echiquier (Lfde) annuncia la nomina di Marco Negri a Country Head Italia. A capo di un team di cinque persone, e sotto la responsabilità dell’amministratore delegato Bettina Ducat, Marco Negri avrà il compito di accelerare lo sviluppo della raccolta di LFDE in Italia presso la clientela Retail, Wholesale, Private Banking e Istituzionali. Sarà altresì incaricato di promuovere la brand awareness della società a livello nazionale.

Nel nostro Paese, mercato storico per la società di gestione, Lfde punta inoltre a rafforzare la sua offerta nell’equity internazionale e tematico, e a dare maggiore impulso alle sue ambizioni nell’Investimento Responsabile e nell’Impact Investing.

Bettina Ducat, amministratore delegato di La Financière de l’Echiquier, ha dichiarato: «Stiamo incrementando il ritmo del nostro sviluppo in tutta Europa. Siamo molto lieti di accogliere Marco Negri la cui solida esperienza nell’asset management e l’ottima padronanza del mercato italiano ci consentiranno di intensificare la nostra dinamica commerciale al di là delle frontiere francesi. La Financière de l’Echiquier si è ormai circondata dei migliori talenti per diventare un player di riferimento nell’asset management in Europa.»

Marco Negri, country head Italia ha aggiunto: «È per me una nuova sfida appassionante. Sono molto lieto di entrare a far parte di La Financière de l’Echiquier in questa fase del suo sviluppo per aiutarla a crescere in un mercato strategico che offre un elevato potenziale. L’energia e l’ambizione di La Financière l’Echiquier sono fonti di grande stimolo.»

Laureato all'Università Bocconi, Marco Negri inizia la sua carriera nel 2004 presso Dexia Asset Management in Italia come Client Relationship Manager. Nel 2006 entra in UBS Global Asset Management, come Senior Client Relationship Manager, nel 2009 assume la direzione delle attività Wholesale e successivamente diventa Head of Business Development. Nel 2010 entra in Legg Mason Global Asset Management dove ricopre lo stesso ruolo. Nel 2011 diventa Country Head per l'Italia e nel 2017 Head of Southern Europe. Nel marzo del 2021 Marco Negri raggiunge La Financière de l'Echiquier in qualità di Country Head per l'Italia.