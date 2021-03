Ardian e Edf Invest, nuovo finanziamento da 300 milioni per Tsh (Geosel)

Ardian e EDF Invest, partner finanziari dal 2015, annunciano di aver finalizzato un nuovo finanziamento di 300 milioni di euro per Transport Stockage Hydrocarbures (TSH), azionista di maggioranza di Géosel.

Situato nel cuore del Parco Naturale Regionale del Luberon, in Francia, Géosel è il principale sito di stoccaggio di idrocarburi liquidi in Francia e il secondo in Europa. La società ha investito 150 milioni di euro negli ultimi anni per il mantenimento delle sue strutture e per migliorare gli standard di sicurezza.

Il nuovo finanziamento permetterà a Géosel di continuare i suoi investimenti, che comprendono la modernizzazione dei suoi asset industriali, i biocarburanti e la promozione dei progetti di transizione energetica (come l’idrogeno).

Il finanziamento è stato realizzato con la collaborazione di BNP, Crédit Agricole e altri investitori istituzionali a lungo termine.

Amir Sharifi, managing director e head of energy transition nel team Ardian Infrastructure, ha commentato: “Gli impianti di stoccaggio strategico svolgono un ruolo chiave nella sicurezza dell’approvvigionamento e nella transizione energetica. Questo finanziamento fornisce ulteriori mezzi per garantire la sicurezza degli asset e prepararsi per un futuro digitale e decarbonizzato. Rappresenta il nostro modo innovativo e responsabile di sostenere la trasformazione delle aziende in cui investiamo. L’impegno verso la performance sociale e ambientale è un trend fondamentale che si dovrebbe veder applicato dai team di gestione, gli investitori e i finanziatori del settore”.