IG Group: trimestre da record e ricavi in crescita del 65%

IG Group Holdings plc, leader mondiale nel trading online, annuncia oggi i risultati del terzo trimestre chiuso il 28 febbraio 2021 ("Q3 FY21"), ottenendo una performance da record.

IG ha continuato a registrare eccezionali livelli di attività di trading per tutto il terzo trimestre, generando ricavi per 230,3 milioni di sterline, il 65% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (Q3 FY20: 139,8 milioni di sterline) e un aumento dell'11% rispetto al Q2 FY21. La performance è stata guidata da una combinazione di alti livelli di trading effettuati da parte dei clienti esistenti e da solidi livelli di acquisizione della clientela, con un record di 230.100 clienti attivi nel trimestre, che rappresenta una crescita del 60% rispetto all'anno precedente (Q3 FY20: 143.800) e dell'11% rispetto al Q2 FY21.

I ricavi del Q3 FY21 nei Core Markets si sono attestati a 192,7 milioni di sterline, con un aumento del 67% rispetto all'anno precedente ( Q3 FY20: 115,7 milioni di sterline) e con 191.700 clienti attivi. All'interno dell' offerta non-leveraged, il Gruppo ha ricevuto una domanda eccezionale che ha portato ad un aumento significativo del fatturato, del fatturato per cliente e dell'acquisizione di clienti nel periodo

I ricavi del Q3 FY21 nel portafoglio delle Opportunità significative sono stati pari a 37,6 milioni di sterline, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (Q3 FY20: 24,2 milioni di sterline). Il risultato è stato in gran parte guidato da un aumento del 50% del numero di clienti attivi a 40.100 (Q3 FY20: 26.700)

Outlook

Con i livelli più elevati e sostenuti di volatilità nei mercati finanziari nell'anno fiscale 2021, la base di clienti attivi di IG ha raggiunto livelli record ed è sostanzialmente più grande rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con risultati di trading e livelli di retention paragonabili alle medie storiche. Il Gruppo è in una posizione forte per continuare nella propria strategia di crescita ottimizzando le proprie risorse per ottenere una crescita attraente a lungo termine. Se dovesse verificarsi una normalizzazione della volatilità dei mercati finanziari o una stabilizzazione a livello macroeconomico, prevediamo una certa riduzione del livello di acquisizione e attività di nuova clientela, anche se controbilanciata da una più ampia base di clienti di alta qualità.

Tastytrade

L'attività di trading è stata molto forte, con l'attività di brokeraggio di tastyworks che ha accelerato il suo tasso di crescita dei conti attivi nel 2021, registrando un aumento del 100% del numero di conti di trading attivi durante il mese di febbraio 2021 rispetto al periodo dell'anno precedente

Fabio De Cillis, head of Italy di IG, ha commentato:

“I risultati globali ottenuti nel terzo trimestre evidenziano che la strada intrapresa da IG è quella giusta. In un periodo complicato e incerto per l’economia mondiale com’è quello della pandemia Covid, stiamo ottenendo performance solide e in continua crescita, trimestre dopo trimestre. Un dato importante di cui siamo orgogliosi che ci conferma quale punto di riferimento per il trading online, grazie all’attenzione verso i clienti e a prodotti altamente innovativi”.

June Felix, chief executive, ha dichiarato:

"Sono orgogliosa degli eccellenti risultati e dei progressi ottenuti nel perseguimento dei nostri obiettivi strategici. La continua performance del portafoglio di Opportunità Significative è stata notevole, e prevediamo di raggiungere il target di 160 milioni di sterline con un anno di anticipo rispetto al piano. Il Gruppo sta inoltre incrementando le dimensioni della propria base di clienti fidelizzati e di alta qualità, che rappresentano una risorsa a lungo termine”.