Il fondo sostenibile di Dws ha superato il miliardo di masse gestite

A tre anni e mezzo dal lancio, il valore degli asset in gestione del fondo Dws Invest Esg Equity Income è arrivato a superare il miliardo di euro. Un risultato che lo rende il numero uno tra tutti i fondi a gestione attiva con strategia di dividendi sostenibili in Europa. Il portfolio è gestito da Martin Berberich, responsabile fin dall'inizio del riuscito mix di sostenibilità e strategia sui dividendi.

"Evitiamo, per fare un esempio, società petrolifere e quelle del comparto gas, concentrandoci invece su fornitori di gasolio rinnovabile e produttori di energia rinnovabile. In media, le aziende di Dxw Invest Esg Equity Income emettono circa il 30% in meno di CO2 dannosa per il clima e generano più del doppio dell’energia rinnovabile rispetto alle aziende dell'indice Msci World", afferma il manager.

Per essere in linea con il proprio posizionamento di solido investimento di lungo termine, tuttavia, le società detenute non devono solo soddisfare rigorosi criteri di sostenibilità, ma anche requisiti di alta qualità dei dividendi. "Il rendimento dei dividendi da solo, di solito, non è molto indicativo. Per evitare la diminuzione dei dividendi, è necessario esaminare criticamente fattori come la crescita degli stessi, il payout ratio, il modello di business e la qualità del bilancio", dice Berberich.

Grazie a questo approccio completo, solo pochissime società del portafoglio DWS Invest ESG Equity Income sono state colpite da riduzioni dei dividendi l'anno scorso e questi pochi tagli sono addirittura stati lievemente sovracompensati da altri aumenti di dividendi.

"Siamo quindi lieti di aver superato, seppur leggermente, il livello dell'anno precedente con il payout dello scorso 5 marzo 2021", afferma Berberich. Per l'anno in corso, il portfolio manager si aspetta che circa l'80% delle aziende in portafoglio aumentino i loro dividendi, il che dovrebbe portare a un aumento medio dell'8-12%.