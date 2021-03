L’equity crowdfunding negli ultimi 5 anni è cresciuto esponenzialmente in Italia, arrivando a toccare la cifra di 125 milioni di euro di raccolta. Con questi tassi di crescita, il rischio truffa, purtroppo, è sempre dietro l’angolo: ogni anno nel mondo si perdono, proprio a causa delle frodi, 5 mila miliardi di dollari. Il fenomeno degli Ecf non è soggetto a specifiche regolamentazioni nella maggior parte dei Paesi in cui è sviluppato e ad esso si applicano normative già esistenti per altre tipologie di investimenti analoghi. In attesa del nuovo regolamento europeo che dovrebbe entrare in vigore a fine 2021, in Italia, invece, sono presenti due corpi normativi con l’obiettivo di regolamentare proprio l’offerta di capitale a rischio on line: il Decreto crescita bis e il Regolamento Consob.

Partendo da queste premesse, è possibile individuare una serie di comportamenti virtuosi che possano evitare il rischio truffa? Deephound, la tech company attiva proprio nella verifica delle informazioni online propedeutica alle campagne di ECF, ha stilato un decalogo utile a chi voglia intraprendere questo percorso.

Il primo passo è informarsi. Sul sito Consob, ad esempio c’è un’apposita sezione che fornisce le informazioni che riguardano questo tipo d’investimento, che vale la pena leggere prima di iniziare la pratica.

Il secondo, la consapevolezza: bisogna ricordare che quando si investe tramite portali on line si acquisisce la qualifica da socio e che dunque si partecipa in toto al rischio economico, che comprende anche la possibile perdita dell’investimento. Bisogna ricordare, poi, che gli strumenti finanziari che si sottoscrivono sono considerati illiquidi e che, dunque, in caso di vendita, sarà più difficile identificarne l’effettivo valore economico e trovare chi possa acquistarla, anche se le piattaforme di Ecf stanno già offrendo i mercati secondari.

Terzo: attenzione all’impatto emotivo. Una delle leve di successo del crowdfunding è proprio l’impatto emotivo di una nuova idea imprenditoriale che può influenzare la scelta di investimento. Ciò accade perché la descrizione della società e delle nuove azioni emesse non avviene con le consuete modalità, come ad esempio il classico prospetto informativo, ma attraverso schede che possono essere anche presentate attraverso immagini, video o pitch che non devono necessariamente avere una preventiva autorizzazione da parte della Consob. In questo caso l’analisi economica e finanziaria che ogni investitore dovrebbe fare prima di effettuare una scelta d’investimento potrebbe essere influenzata da fattori non oggettivi e dunque spingere l’utente a effettuare una scelta d’investimento che non rispecchi il proprio profilo di rischio-rendimento. Inoltre, attenzione al cosiddetto ”effetto gregge”, che porta spesso a scelte di investimento non razionali ma basate sull’euforia del momento e di quello che gli inglesi definiscono Fear Of Missing Out (FOMO), ovvero “la paura di perdere l’opportunità” che spinge a fare scelte avventate.

Quarto: non fidatevi delle offerte d’investimento via mail e di offerte in cui vi è una richiesta di informazioni personali e/o di somme di denaro. Bisogna ricordare che il gestore del portale non può richiedere il versamento di somme di denaro a suo nome ma l’importo dell’investimento deve essere accreditato esclusivamente in un conto indisponibile intestato all’emittente degli strumenti finanziari.

Quinto: controllare i dati. Prima di investire, è necessario essere sicuri che il gestore del portale cui ci rivolgiamo sia effettivamente iscritto al registro dei gestori tenuto dalla Consob.

Sesto: verificare le informazioni. I dati forniti dal registro dei gestori della Consob devono coincidere con quelli effettivi del gestore, tra questi la sede, il sito internet, il numero di telefono, etc.

Settimo: analizzare. Ottenere più dati possibili può aiutare ad evitare il rischio truffe. Per fare questo è necessario consultare il sito internet della società che emette gli strumenti finanziari, in modo da poter effettuare una prima analisi d’investimento e consultare i documenti societari quali statuto, atto costitutivo e business plan. Su questo, la nuova normativa europea prevede che agli investitori sia fornito un key investment information sheet (KIIS) stilato dall’emittente per ciascuna campagna di raccolta oppure dalla piattaforma. All’interno del documento, le piattaforme dovranno fornire ai clienti una chiara informativa circa i rischi finanziari e i costi che potranno sopportare, inclusi i rischi di insolvenza e i criteri di selezione dei progetti.

Ottavo: seguire l’investimento nel tempo e, se possibile, partecipare alla vita societaria. Per questo motivo è utile consultare periodicamente il sito internet della società e prendere visione dei documenti societari (bilancio) per essere costantemente aggiornato sull’andamento societario.

Nono: verificare i possibili futuri cambi di controllo. Questo è un aspetto che raramente viene preso in considerazione ma che invece riveste un’importanza enorme ai fini del successo dell’investimento.

Decimo: conoscere i propri diritti di recesso presenti obbligatoriamente all’interno dello statuto societario.

“L’analisi e la verifica di fonti e informazioni è fondamentale in tutte le transazioni economico-finanziarie, specialmente online, e richiede molta accuratezza- commenta Rosbeh Zakikhani, founder della tech company Deephound- In questo, l’uso di metodologie evolute di Open Source Intelligence (OsInt) e tecnologie AI nei processi di corporate intelligence possono essere molto utili nel velocizzare le azioni di screening e l’individuazione di informazioni false o nascoste nelle fasi di raccolta dei capitali, sia per quanto riguarda la governance, il management e le informazioni finanziarie, sia per quanto riguarda la reputazione. Importante, poi, è la certificazione. Grazie al nostro Trust&Safe Certificate, ad esempio, si riesce ad avere una documentazione trasparente e affidabile rispetto alla validità e l’affidabilità dell’impresa, così da focalizzarsi sugli aspetti prettamente di business/mercato/tecnologia della società oggetto dell’investimento”.