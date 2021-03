Credem, utile netto 2020 in lieve crescita rispetto al 2019

Il consiglio di amministrazione di Credem, sotto la presidenza di Lucio Igino Zanon di Valgiurata, ha approvato in data odierna i risultati individuali e consolidati del 2020 confermando integralmente i dati preliminari comunicati lo scorso 8 febbraio. Il gruppo ha raggiunto importanti risultati nonostante la pandemia che ha modificato radicalmente lo scenario economico e sociale confermando la costante redditività, qualità dell'attivo e solidità ai vertici del sistema in Italia ed in Europa, a vantaggio di clienti, azionisti, dipendenti e collettività. L’utile netto è a 201,6 milioni di euro, stabile rispetto al 2019 (+0,1%); di qui la proposta di distribuzione di un dividendo di 0,2 euro per azione, nel rispetto delle raccomandazioni della vigilanza, per complessivi 66 milioni di euro. Tutti i principali aggregati sono in forte crescita: i prestiti del 9,8%, la raccolta del 10,4%, ci sono oltre 83.500 nuovi clienti e 225 nuove assunzioni. Credem è tra le migliori banche europee per solidità e qualità del credito (CET1 ratio a 15,59% e crediti problematici lordi al 2,9% rispetto al 5,4% della media di mercato). Si è infine realizzato un rafforzamento della governance di sostenibilità, con il potenziamento delle attività di stakeholder engagement e lo sviluppo di un sistema di valutazione degli obiettivi aziendali correlato a indicatori Esg.

Il direttore generale di Credem Nazzareno Gregori ha dichiarato: “Il Gruppo ha confermato anche in un anno particolarmente difficile la propria storia di eccellenza nei servizi finanziari e nel sostegno a famiglie ed imprese, mantenendo considerevoli livelli di redditività e solidità a vantaggio degli azionisti, del mercato e degli stessi clienti. Continueremo su questa strada con un approccio sempre più orientato ad uno sviluppo sostenibile dell’attività a livello economico, sociale ed ambientale”.