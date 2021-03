Ocf, radiato un consulente finanziario ex Banca Generali

Gianfranco Tantillo, ex consulente finanziario di Banca Generali, in seguito alla segnalazione della stessa Banca Generali è stato radiato dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni. Si legge tra l’altro nella delibera: “le violazioni accertate – ciascuna delle quali autonomamente da sanzionare con il massimo edittale, in ragione delle modalità e delle tempistiche con cui sono state concretamente poste in essere nonché in considerazione del significativo ammontare delle somme di denaro oggetto delle condotte esaminate – sono tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitor”.