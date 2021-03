Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Sky Capital (www.skycapital.cc), già segnalata dalla Bcsc (v. "Consob Informa" n. 42/2020 del 23 novembre 2020) e dalla Cnmv (v. "Consob Informa" n. 41/2020 del 16 novembre 2020). La società Sucaba Enterprise Ltd, operante tramite il sito internet www.skycapital. cc, è stata dapprima oggetto di delibera Consob n. 21412 del 17 giugno 2020, e, in seguito, la Consob avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione, ne ha ordinato l’oscuramento del sito;

Boat Investments Limited (www.boatinvestments.co.uk), clone di società autorizzata;

Hanfeng Financial / Tongyun Finance YTJR / HSJR International (www.hfhkjr.com, www.hktyjr.com, www.hkhsjr.com), clone di società autorizzata;

Financial Market Associates (www.financialmarketassociates.com);

Marketfornow / Markets4now / DaViko Business LTD (www.market4now.com; https://markets4now.net; https://markets4now.com);

Phoenix Wealth Management (www.phoenixwealthinvestments.com), clone di società autorizzata;

Money Supermarket (email: [email protected]; [email protected]; [email protected]), clone di società autorizzata;

First Capital Lenders (www.firstcapitallenders.co.uk);

Asset Backed Investment (https://www.assetbacked-investments.co.uk / www.assetbacked-investments.com);

Crew Trade (https://crewtrade.net), clone di società autorizzata;

Crypto Index Trade / Cryptoindextrade.com (www.cryptoindextrade.com);

Capitex FX (https://capitex-fx.com, www.capitex.io), clone di soggetto autorizzato;

Property-Ideas.com (www. property-ideas.com);

Smarty Life Savings (https://smartylifesavings.com);

Global Ventures (www.globventures.com);

Westford Trust Credit Union (https://westfordtrustcreditun.com);

Credit Suisse PLC (email: [email protected]), clone di società autorizzata;

St. James Wealth Management / St James Place Wealth Management (www.sjch.co.uk), clone di società autorizzata;

Followise (email: [email protected]; [email protected]);

Decca Capital Ltd (www.deccacapital.uk);

Finance App (email: [email protected]; [email protected]).

Asset Marketing Investor (https://www.assetmarketinginvestor.net);

Compare Bonds Today (www.Compare-Bonds-Today.com);

Compare and Invest (www.compare-and-invest.com);

Uk Investment Search (www.uk-investment-search.com);

Smarter Investing (www.smarter-investing.net);

SENJ Limited (Seychelles) / Mortgagefree / Natural Justice / Sovereign Reserve (www.mortgagefree.info; www.naturaljustice.info; www.sovereignreserve.info).

Segnalate dalla Sfc:

MagKing Global Limited (www.mqiong.com);

www.marshallwace-am.com, clone di società autorizzata dalla Sfc;

www.silvertree-hk.org;

First Brokers / Fintecbrokers / Tera Holdings Ltd (www.fbrokers.io).

Segnalate dalla Fma (New Zealand):

Evorich / New Economic Evolution of the World / Skyway Investment Group (https://evo-rich.com/#9, www.tng-neew.com/en, www.my-cryptounit.com, www.skywayinvestgroup.com);

Aplexva (https://aplexva.com);

Crypto Currency Trading Group (www.cctg.io);

Norgroveassociatesltd.com (https://www.norgroveassociatesltd.com);

500 Investments / Cabsy Holdings Ltd (https://www.500investments.com).

Segnalate dalla Osc:

Fortedars (www.fortraders.io), già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa" n. 3/2021 del 25 gennaio 2021).

Segnalate dalla Finma:

www.platinumpartnerslimited.com, clone di società autorizzata dalla Finma. Già segnalata dalla Fma (New Zealand) (v. “Consob Informa" n. 8/2021 del 1° marzo 2021);

Premium Financials Swiss Bank (https://premiumfinancialsswiss.com).

Segnalata dalla Cssf:

CoinFxHub (www.coinfxhub.com);

International Invest Group (www.int-ig.com).

Segnalate dalla Cnmv:

Utis Int Limited (https://urustrade.com);

https://ampglobalfx.com;

Analytic Fx Pro (https://analyticfxpro.org);

Cardinal Fx Trade (https://cardinalfx.trade);

Fxactiv (https://fxactiv.io/es);

Fx Winning Limited (https://fxwinning.net);

Go Streams / Fs International Limited (https://gostreams.io/es);

www.luxoramt.com;

www.acquantum.eu;

https://luxoramt-acquantum.com;

Mycoinology (https://mycoinology.com);

Stonux Capital Ltd (www.stonux-capital.com).