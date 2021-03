La transizione energetica e il declino del settore petrolifero

"Circa un anno fa, proprio in questi giorni di marzo si verificava il primo lockdown in Italia. Contestualmente, i mercati subivano un crollo importantissimo che non si registrava dai tempi della crisi del 2009". Il commento di Fundstore.

In quel momento il trend del mercato Bull è stato bruscamente interrotto per poi riprendere brillantemente, dopo qualche mese di oscillazioni, con recuperi da record. Lo stesso periodo è stato testimone del clamoroso crollo dell’oro nero e del caso dei prezzi negativi dovuti ai forti short sui contratti futures a scadenza.

Ad oggi, il ritorno del petrolio ad un prezzo superiore ai 60 dollari al barile ha rivitalizzato le big del settore, che tornano a promettere importanti guadagni agli investitori. Questo perché è inevitabile che le società che trattano l’oro nero come core business abbiano subito delle perdite vistose sul bilancio dopo le forti oscillazioni.

Infatti, nonostante le quotazioni al rialzo, una visione meno pessimistica del contesto macroeconomico e promesse di aumenti sui dividendi agli investitori, la fiducia nelle compagnie migra verso altre correnti, soprattutto su investimenti in energia rinnovabile.

Il business del greggio sembrerebbe avere i giorni contati e i grandi colossi, se vorranno sopravvivere nel lungo periodo, dovranno iniziare un radicale cambiamento di tendenza, seguendo le indicazioni degli accordi con l’Unione Europea e le maggiori potenze mondiali e raggiungendo la cosiddetta neutralità carbonica nel giro di pochi decenni.

Alcuni paesi industrializzati puntano a riduzioni di emissioni di oltre il 70% già entro il 2030 e anche in Italia, con l’arrivo dei fondi europei, ci saranno importanti investimenti per la transizione ecologica sostenibile.

Questo si traduce in stop alle emissioni di CO2 e alle attività che le producono, a fronte di una conversione praticamente totale alle energie rinnovabili e all’idrogeno, che garantiranno le elettrificazioni dei processi industriali e dei trasporti. Il business del futuro sarà l'economia circolare.

Tra circa 30 anni quindi le Big oil giungeranno al capolinea se il loro modello di business non si adeguerà al cambiamento. Il declino sarà inevitabile. Ben Van Beurden, Amministratore Delegato di Shell ha dichiarato che il petrolio e il gas dovranno finanziare la trasformazione del business societario per i prossimi anni. In generale ci sarà una diminuzione graduale degli investimenti in idrocarburi e combustibili fossili e sempre più investimenti in risorse rinnovabili.

D’altro canto, il mercato sta prendendo sempre di più le distanze da un settore che viene indicato come uno dei “nemici del processo verso la transizione energetica” e come uno dei responsabili del climate change. Da svariati anni i fondi, non solo quelli etici, stanno man mano escludendo dai portafogli i titoli di queste società. La tendenza verso gli investimenti ESG è ormai in forte crescita e molti prodotti che spingono su questo settore stanno avendo l’approvazione di investitori retail e istituzionali. L’etica e la salvaguardia del pianeta possono andare di pari passo con obiettivi di profitto ed è ragionevolmente una soluzione più efficiente per tutti.

“È un problema di cui si parla da decenni e non si può ignorare. Assisteremo ad un progressivo slittamento degli investimenti verso i comparti Green. Eni ad esempio sta programmando di costruire il più grande impianto di cattura della CO2 per la produzione di idrogeno ‘Blu a Ravenna. Il tema degli investimenti sostenibili è ormai centrale nelle prospettive dei mercati finanziari, così come nel campo degli investimenti pubblici”, commenta Gianni Bizzarri, ad di Banca Ifigest e fondatore di Fundstore.

In accordo ci sono molte società di gestione le cui prospettive di investimento ricadono sulle scelte di portafoglio. Credit Suisse ha intitolato uno dei suoi ultimi report “The decarbonizing portfolio”, che fa capire la propensione della società verso investimenti sostenibili.

Altro caso, paradossale ma che rende l’idea di quale sia il trend, è quello di Norges Bank, società che gestisce il fondo sovrano norvegese e che ha fatto la sua fortuna anche grazie al petrolio dei Mari del Nord, che ha deciso di non investire più in società il cui core business è sorretto dal consumo di idrocarburi.

Ragionando in ottica di portafogli è inevitabile che lo spazio guadagnato dai comparti Esg è in espansione. Per quanto l’industria sia relativamente nuova, essa ha già un ruolo consolidato ed articolato in un numero crescente di sub settori non a caso negli ultimi anni si sono moltiplicati i prodotti disponibili per investire in questo comparto. Dati alla mano, nel solo 2020 la categoria ha registrato ritorni davvero notevoli, prossimi al 60%.