Vanguard apre a Milano la sua sede italiana

Vanguard annuncia oggi l'apertura del proprio ufficio di Milano. Situato nel centro della capitale finanziaria italiana, in Corso Italia 13, la nuova sede sarà guidata dal country head Simone Rosti.

L'apertura dell'ufficio di Milano arriva a seguito dei risultati positivi ottenuti da Vanguard dall’ingresso sul mercato italiano, avvenuto a gennaio 2019, con la quotazione su Borsa Italiana dei primi 19 ETF targati Vanguard. Negli ultimi due anni, Vanguard ha ottenuto una serie di importanti obiettivi, come la quotazione a fine 2020 di Vanguard LifeStrategy®, la gamma di portafogli di ETF multi-asset, e la recente partnership con Banca Widiba, il primo importante accordo siglato in Italia tra una rete di consulenti finanziari e un asset manager focalizzato su ETF e fondi indicizzati. A inizio 2021, inoltre, Vanguard è diventata membro di Assogestioni, l’Associazione Italiana delle Società di Gestione del Risparmio.

Simone Rosti, country head di Vanguard per l’Italia, commenta: "Siamo stati piacevolmente colpiti dalla positiva accoglienza che abbiamo ricevuto dagli investitori italiani e in questi due anni abbiamo fatto molta strada. Il viaggio che abbiamo intrapreso in Italia per sostenere tutti gli investitori e aiutarli a raggiungere le migliori possibilità di successo nell’ambito degli investimenti finanziari è però ancora agli inizi. È il momento di dire grazie a tutti gli investitori e ai partner per la fiducia che hanno riposto in noi finora".

L’impegno di Vanguard nei confronti del mercato italiano è ulteriormente confermato dal rafforzamento del team di Milano. Recentemente hanno fatto il loro ingresso Massimo Corneo, proveniente da GAM Italia, nel ruolo di Senior Sales Executive, Nicolò Olivieri, proveniente da M&G Investments, nel ruolo di Sales Executive, e Graziana Filieri, proveniente da Assicurazioni Generali, nel ruolo di office manager e sales assistant. I nuovi ingressi ampliano il team italiano di Vanguard già composto da Simone Rosti, Diana Lazzati e Marco Tabanella.

Il nuovo ufficio milanese va ad aggiungersi agli altri uffici europei di Vanguard operativi a Londra (UK), Francoforte (Germania), Zurigo (Svizzera), Dublino (Irlanda), Parigi (Francia) e Amsterdam (Paesi Bassi).

Attualmente sono 26 gli ETF di Vanguard quotati su Borsa Italiana, disponibili agli investitori in differenti classi di azioni. Attraverso la propria gamma di fondi comuni e ETF europei, Vanguard gestisce un patrimonio di 259 miliardi di dollari. A livello globale, invece, Vanguard ha un patrimonio in gestione di 7.200 miliardi di dollari per conto di più di 30 milioni di investitori.