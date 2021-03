Banca Generali e FEduF: sostenibilità, consapevolezza e educazione finanziaria per i cittadini del futuro

“Me lo compri?” i desideri dei figli sono pressoché infiniti, a differenza della disponibilità finanziaria dei genitori che devono fare i conti con le spese quotidiane, le spese straordinarie e gli imprevisti. Come prepararli allora, nel prossimo futuro, ad essere cittadini economicamente consapevoli e sostenibili? Attraverso la cultura e attraverso ciò che loro amano di più, ossia giocare!

Nasce con queste prerogative “Un salvadanaio per amico”, l’iniziativa didattica dedicata da Banca Generali alle scuole primarie del Lazio all’interno del programma di cittadinanza economica “Economiascuola KIDS”, realizzato dalla FEduF che prevede un incontro online con i bambini, collegati da scuola tramite LIM o da casa.

L’incontro, della durata di circa 90 minuti, stimola nei bambini una prima riflessione sul valore del denaro e sulla necessità di gestirlo responsabilmente per sé stessi e per la comunità, in un’ottica di cittadinanza consapevole. Accanto al tema del valore del risparmio i bimbi sono aiutati a ragionare sul tema della sostenibilità, partendo dalle azioni quotidiane e personali che ognuno di noi può compiere, promuovendo quindi le “buone pratiche” di sviluppo sostenibile che creano valore aggiunto e preservano le risorse per le generazioni future. Gli insegnanti possono iscrivere le classi a questo link

“Siamo felici di affiancarci a FEduF per promuovere presso le nuove generazioni una sana cultura del risparmio che possa guidare i nostri ragazzi nei primi passi da muovere per diventare cittadini consapevoli. Il risparmio privato è una delle colonne portanti del nostro Paese che purtroppo, però, risulta ancora troppo indietro nelle classifiche internazionali di educazione finanziaria. Occorre rendere i cittadini di domani consapevoli sul valore del risparmio per rilanciare anche il livello di competitività dell’Italia su scala globale. Per questo oggi siamo crediamo che il compito dei nostri private banker sia quello di promuovere una corretta cultura del risparmio attraverso il loro lavoro quotidiano al fianco delle famiglie

italiane, accompagnandole nelle scelte di protezione patrimoniale” commenta Marco Bernardi, Vice Direttore Generale di Banca Generali.

E il gioco? Prima o dopo l’incontro i bimbi possono realizzare dei salvadanai utilizzando materiali di recupero (es. bottiglie di plastica, scatole, decorazioni da abiti non più utilizzabili, ecc…). Una volta realizzati, i salvadanai dovranno essere fotografati e inviati all’indirizzo [email protected], insieme a uno slogan o un pensiero sul tema della sostenibilità, del risparmio e della tutela delle risorse naturali. Tutti i lavori inviati verranno pubblicati sul sito www.economiascuola.it e i più originali riceveranno un piccolo premio da parte di Banca Generali.

Tutte le scuole coinvolte dal progetto “Un Salvadanaio per Amico” riceveranno una copia per ciascun alunno di “Datemi un salvadanaio e vi salverò il mondo”, un pratico libretto disegnato da Banca Generali per avvicinare i bimbi ai concetti del risparmio e della sostenibilità, attraverso l’uso di disegni e metafore. Gli insegnanti delle classi che prendono parte al percorso riceveranno inoltre una copia del libro “Fiabe e Denaro”, utile per rafforzare le competenze di cittadinanza economica degli alunni.

Di seguito il calendario degli appuntamenti di “Un Salvadanaio per Amico”:

16 marzo Marche

18 marzo Campania

23 marzo Puglia

24 marzo Lombardia

25 marzo Emilia-Romagna

L’elenco completo delle lezioni è disponibile sul sito http://www.feduf.it/calendario/eventi