Consob, Savona sarebbe pronto alle dimissioni

Paolo Savona potrebbe lasciare la presidenza della Consob, la Commissione per le società e la Borsa che guida dal marzo del 2019. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le indiscrezioni sulle dimissioni dell’economista di origini cagliaritane, 84 anni, circolano a Milano da qualche giorno. Secondo il Corriere, Savona avrebbe chiesto per il personale dell’Authority l’adozione dello stesso contratto riconosciuto ai dipendenti della Banca d’Italia, l’unico caso per il quale serve il visto di esecutività del governo. Un parere preventivo di Palazzo Chigi che invece la Consob non è tenuta a consultare per altre scelte interne. Savona avrebbe legato il sì o il no della presidenza del Consiglio alla propria permanenza al vertice dell’Authority.

Per l’avvicendamento di Savona alla presidenza della Consob, secondo il Corriere della sera salgono le quotazioni di Carmine Di Noia, che però anche l’Europa vorrebbe alla guida dell’Esma; mentre Anna Genovese lascerebbe a giugno alla scadenza dei sette anni.