eToro, leader mondiale del social investing, sbarca in borsa unendosi con FinTech Acquisition Corp. V

eToro Group Ltd. (“eToro” o la “Società”), la piattaforma di investimento multi-asset che consente alle persone fisiche di accrescere le proprie conoscenze e la propria ricchezza facendo parte di una comunità globale di investitori di successo, e FinTech Acquisition Corp. V (NASDAQ: FTCV) ("FinTech V"), SPAC quotata, hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo di aggregazione del loro business. Alla chiusura della transazione, la società combinata aggregata opererà con il nome di eToro Group Ltd. Ed è attesa essere quotata al NASDAQ.

eToro è stata fondata nel 2007 con la visione di aprire a tutti i mercati dei capitali. La rete di social investing, infatti, offre la possibilità di scegliere in quali asset investire, dalle azioni frazionate senza commissioni alle criptovalute, oltre all’opportunità di scegliere la propria modalità di investimento. Gli utenti possono fare trading direttamente e in autonomia, investire in un portafoglio smart o replicare la strategia di investimento di investitori di successo presenti sulla piattaforma, senza costi aggiuntivi e con un semplice clic.

Nel 2020, eToro ha aggiunto oltre 5 milioni di nuovi utenti registrati e ha generato ricavi lordi per 605 milioni di dollari, con una crescita del 147% rispetto all'anno precedente. Questa spinta è in accelerazione nel 2021, grazie ad una nuova generazione di investitori che sta scoprendo il mondo dei mercati globali. Nel 2019, le registrazioni mensili sono state in media 192.000. Nel 2020, sono salite a 440.000 e, nel solo gennaio 2021, ci sono stati più di 1,2 milioni di nuovi utenti registrati. Nel 2019, su eToro sono state eseguite in media 8 milioni di operazioni al mese. Quel numero è cresciuto a 27 milioni nel 2020 e, nel gennaio 2021, eToro ha visto più di 75 milioni di scambi eseguiti sulla piattaforma.

eToro ha attualmente oltre 20 milioni di utenti registrati e la sua social community è in rapida espansione grazie al vasto e crescente bacino di utenza potenziale, supportato da trend secolari come la crescita delle piattaforme di investimento digitale e l'aumento della partecipazione degli investitori individuali. eToro è stata anche una delle prime piattaforme regolamentate ad offrire cripto-asset ed è ben posizionata per beneficiare dell'adozione su larga scala delle cripto.

"Abbiamo fondato eToro con la prospettiva di rendere accessibile a tutti la possibilità di fare trading nel mercato globale e investire in modo semplice e trasparente. Oggi, eToro è la principale rete di social investing al mondo. I nostri utenti vengono su eToro per investire, ma anche per comunicare tra loro; per vedere, seguire e copiare automaticamente gli investitori di successo di tutto il mondo", ha dichiarato Yoni Assia, Chief Executive Officer di eToro. "Abbiamo creato una nuova categoria di gestione del proprio capitale - il social investing - e stiamo dominando il mercato, come dimostra la nostra rapida espansione".

Betsy Cohen, presidente del consiglio di amministrazione di FinTech V, ha aggiunto: "Come pioniere nell'evoluzione delle SPAC, Fintech Masala, la nostra piattaforma sponsor cerca aziende con una crescita fuori misura, controlli efficaci e team di gestione eccellenti. eToro soddisfa tutti e tre questi criteri. Negli ultimi anni, eToro ha consolidato la sua posizione come la principale piattaforma di social trading online al di fuori degli Stati Uniti, ha delineato i suoi piani per il mercato statunitense e ha diversificato i suoi flussi di reddito. Ora si trova ad un punto di inflessione della crescita, e crediamo che eToro sia eccezionalmente posizionata per capitalizzare questa opportunità".

Yoni Assia, CEO di eToro ha proseguito, “La giornata di oggi rappresenta una pietra miliare per eToro, in quanto ci imbarchiamo nel nostro viaggio per diventare una società quotata in borsa con Betsy Cohen e il team di FinTech V. Voglio esprimere la mia gratitudine per la passione, il duro lavoro, la spinta e la determinazione di tutti i membri del team eToro negli ultimi 14 anni che hanno contribuito a rendere questo una realtà”

Principali caratteristiche di eToro

La principale rete di social investing al mondo, con più di 20 milioni di utenti registrati provenienti da oltre 100 paesi.

Una piattaforma multi-asset veramente globale che supporta investimenti in azioni, ETF, materie prime, valute, criptovalute e portafogli smart.

Una piattaforma globale regolamentata nel Regno Unito, in Europa, Australia, Stati Uniti e Gibilterra.

Nel 2019 ha lanciato cripto e social trading negli Stati Uniti; ha ricevuto l'approvazione dalla FINRA per una licenza di broker dealer, con piani per lanciare azioni negli Stati Uniti nella seconda metà del 2021.

Fa riferimento a un mercato grande e in espansione, supportato da venti di coda secolari, tra cui l'aumento dell’interesse degli investitori individuali verso i mercati finanziari e l’accelerazione della trasformazione digitale.

Tecnologia brevettata e scalabile che consente agli utenti di comunicare tra loro e di copiare la strategia di investimento degli investitori di successo presenti sulla piattaforma.

Strategia di marketing multicanale con un alto ritorno sugli investimenti.

Team di gestione con ampia esperienza su più discipline: brokeraggio online, tecnologia, marketing e data science, con ex regolatori come consulenti senior.

Le previsioni finanziarie riflettono la diversificazione e il potenziale di crescita della piattaforma esistente, combinate con una leva marketing e operativa efficiente.

Punti chiave dell’aggregazione

Si prevede che la società avrà un valore azionario implicito stimato di circa 10,4 miliardi di dollari al closing dell’operazione, riflettendo un enterprise value implicito per eToro di circa 9,6 miliardi di dollari. La transazione include 250 milioni di dollari in proventi lordi dai fondi cash in trust di FinTech V (supponendo che non ci siano riscatti) e 650 milioni di dollari in proventi lordi da un’operazione di Private Investment in Public Equity (PIPE) completamente vincolata a 10,00 dollari per azione sottoscritta da vari investitori strategici e istituzionali, tra cui ION Investment Group, Softbank Vision Fund 2, Third Point LLC, Fidelity Management & Research Company LLC, e Wellington Management, che si chiuderà contemporaneamente all’aggregazione. Si prevede che la società avrà circa 800 milioni di dollari liquidi nel suo bilancio per sostenere la crescita futura.

Gli attuali azionisti di eToro, compresi gli attuali investitori e dipendenti dell'azienda, rimarranno i maggiori investitori nella società aggregata, mantenendo circa il [91%] della proprietà a seguito dell’aggregazione (supponendo che non ci siano riscatti da parte degli azionisti di FinTech V).

L’aggregazione, che è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di eToro e Fintech V, dovrebbe chiudersi nel terzo trimestre del 2021, previa approvazione degli azionisti e altre condizioni di chiusura abituali.

Ulteriori informazioni sull’aggregazione, compresa una copia dell'accordo definitivo e una presentazione per gli investitori, saranno fornite in un Current Report su Form 8-K che sarà depositato da Fintech V presso la Securities and Exchange Commission e che sarà disponibile su www.sec.gov.

Consulenti

Goldman Sachs & Co. LLC funge da consulente finanziario di eToro, mentre Citi sta svolgendo il medesimo ruolo per FinTech V in relazione all’aggregazione aziendale. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e Meitar | Law Offices servono come consulenti legali di eToro. Morgan, Lewis & Bockius LLP e Gornitzky & Co. stanno servendo come consulenti legali per FinTech V. Citi, Cantor Fitzgerald & Co. e Northland Capital Markets stanno servendo come consulenti capital markets di FinTech V. Goldman Sachs & Co. LLC e Citi servono come agenti di collocamento per il PIPE.Davis Polk & Warwell LLP stanno fungendo da consulenti legali degli agenti di collocamento del PIPE.