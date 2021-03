Fidelity International e Moonfare, partnership sui private markets

Fidelity International (Fidelity), società di gestione globale con un patrimonio totale di 706,3 miliardi di dollari, e Moonfare, principale piattaforma di investimento digitale che distribuisce a fondi che investono in private markets di alta qualità, annunciano una partnership di distribuzione strategica esclusiva.

In forza della partnership, attraverso la sua piattaforma digitale, Moonfare offrirà accesso alle strategie sui private markets ai clienti istituzionali e wholesale di Fidelity. L’accordo si conferma essere il primo del suo genere nella storia del risparmio gestito ed è volto a rispondere alla crescente domanda degli investitori alla ricerca di ritorni interessanti attraverso l’integrazione di strategie di investimento alternative nei loro portafogli.

Fidelity acquisirà anche una quota di minoranza in Moonfare e Christian Staub, Managing Director Europe di Fidelity International, siederà come membro del comitato consultivo di Moonfare. Fidelity è il primo investitore istituzionale ad acquisire una partecipazione azionaria di Moonfare, fondata nel 2016 e nominata nel 2020 tra le 10 migliori start-up di LinkedIn in Germania.

La partnership di distribuzione strategica esclusiva partirà ad aprile 2021 in diversi paesi europei, tra cui, oltre all’Italia, Germania, Svizzera, Francia e Austria, e vedrà una maggiore estensione in una fase successiva al fine di coprire ulteriori mercati internazionali. Parallelamente ai clienti e ai partner attuali e futuri di Moonfare, Fidelity e Moonfare insieme permetteranno a investitori professionali quali banche e family office di accedere ai fondi di private markets per conto dei loro clienti, in modo scalabile.

La partnership risponde alla crescente domanda per investimenti nei private markets

Questo annuncio segue la recente comunicazione dell’ingresso di Fidelity nel segmento del private debt, allargando ulteriormente il suo campo di azione sugli asset alternativi, in rapida crescita, e dove già sta operando attraverso l’offerta di fondi immobiliari. L'enfasi di Moonfare sulla selezione dei fondi, la piattaforma digitale, le soglie minime di ingresso basse (a partire da 50.000 euro) e la dirompente struttura delle commissioni hanno fatto sì che Moonfare si distinguesse come partner per Fidelity.

“In Fidelity, abbiamo la forte ambizione di creare nel corso dei prossimi anni un’ampia capacità sugli alternativi, che copra strategie sui private markets, gli asset reali e i liquid alternative” afferma Andrew McCaffery, Global Chief Investment Officer, Fidelity International. “La partnership con Moonfare e la sua piattaforma open-architecture, leader sul mercato, unita alla recente introduzione del nuovo team di private debt, offre solide basi per i piani di crescita futura negli investimenti in asset reali e sui private markets”.

Cercare di raggiungere l'eccellenza negli investimenti in un ambiente macroeconomico complesso

“Una quantità di debito globale enorme e tassi reali negativi prolungati stanno portando elevati livelli di rischio e di incertezza agli investitori di lungo termine” aggiunge McCaffery. “Il tradizionale modello 60/40 è stato recentemente messo in discussione, e come conseguenza, gli investimenti alternativi, come il private equity o il private debt, hanno iniziato a giocare un ruolo importante nei portafogli degli investitori, alla ricerca di ritorni di lungo periodo diversificati e potenziati. Pensiamo che, d’ora in avanti, gli investimenti alternativi diventeranno un aspetto crescente e permanente delle decisioni di asset allocation per tutti gli investitori”.

“Così come Fidelity International e i suoi clienti, Moonfare e i suoi investitori non hanno mai smesso di ricercare l’eccellenza negli investimenti” ha affermato Steffen Pauls, fondatore e CEO di Moonfare. “Fin dal lancio, abbiamo fatto da trait d’union tra i nostri clienti, alcuni degli investitori più sofisticati al mondo, e i migliori fondi di investimento sui mercati privati. I clienti e il team di Fidelity si integreranno perfettamente in questo gruppo in futuro.”

Sbloccare ritorni interessanti

I rendimenti dei migliori fondi di private equity hanno fornito rendimenti molto interessanti. Le ricerche hanno dimostrato che oggi la maggior parte del valore viene creato sui mercati privati, spiegando gli interessanti rendimenti dei migliori fondi di venture capital e azionari growth che sostengono le aziende nelle loro fasi iniziali. I fondi di private equity focalizzati su obiettivi più maturi hanno fornito alcuni dei migliori rendimenti, specialmente in occasione di repentini movimenti di mercato: secondo un'analisi di McKinsey & Company dei dati di Preqin i fondi di buyout dell'era della recessione gestiti da manager con un team dedicato alla creazione di valore offrono rendimenti superiori agli investitori.

Per decenni, queste strategie e i ritorni2 interessanti offerti erano disponibili solo per pochi investitori, nello specifico istituzioni con patrimoni elevati e fondi di dotazioni, fondi pensione e fondi sovrani. Moonfare e Fidelity lavoreranno insieme per ridefinire l’accesso alle strategie di investimento alternative per gli investitori qualificati.

“Fino ad oggi, i fondi di private markets sono stati accessibili a gruppi limitati di investitori”, afferma Cosmo Schinaia, Country Head per l’Italia di Fidelity International. “La partnership con Moonfare ha lo scopo di rendere accessibile questa asset class a un gruppo di investitori più allargato, consentendo l’accesso ai vantaggi che gli asset alternativi possono offrire attraverso prodotti costruiti con attenzione da un team esperto. Si tratta di una naturale evoluzione del nostro business, in quanto vogliamo continuare a offrire la miglior gamma di servizi e soluzioni possibile ai nostri clienti per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi finanziari”.