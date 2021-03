Gianluca Maione (Ninety One) è l'ospite di oggi della trasmissione InvestireNow

Sostenibilità, ESG e opportunità di investimento alcuni dei temi che verranno trattati durante la puntata di oggi con protagonista Gianluca Maione, country head Italia di Ninety One. La trasmissione condotta dal caporedattore di Investire, Marco Muffato sarà in diretta a partire dalle 18.30 in videostreaming sul sito di Investire, il canale YouTube di Economy Group e sul profilo FB di Investiremag. La diretta è visibile anche sull'app di InvestireTv, scaricabile nella versione per Android e IOS, basta collegarsi alle 18.30, aprire l'app e premere start.