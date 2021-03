Invesco, Affatato nuovo marketing manager

Invesco, società indipendente di gestione del risparmio, rafforza il team marketing italiano, con l’ingresso di Daniele Affatato nel ruolo di marketing manager. Affatato sarà responsabile dell’implementazione della strategia di digital marketing di Invesco per l’Italia, nonchè dello sviluppo e ampliamento dei canali di comunicazione di Invesco con i clienti italiani, con l’obiettivo di fornire il massimo livello di supporto alle crescenti esigenze della clientela Italiana.

Affatato vanta una lunga e consolidata esperienza in primarie società di consulenza internazionali e ha mosso i suoi primi passi come giornalista freelance per testate quali Agi e La Repubblica. Ha iniziato la sua carriera professionale in Allianz Bank come Digital & Marketing Expert. Tra il 2017 e il 2019 ha lavorato presso Deloitte come Senior Marketing Specialist, fino ad approdare a Boston Consulting Group dove ha ricoperto negli ultimi tre anni il ruolo di Marketing Manager.

Rita Schirinzi, head of marketing di Invesco Italia, ha dichiarato: “L’ingresso di Daniele conferma la volontà di proseguire nel percorso di consolidamento del brand di Invesco, accelerando in ambito digital marketing. Il digitale e l’innovazione hanno assistito negli ultimi anni a una crescita esponenziale e gli investitori italiani stanno dimostrando un crescente familiarità nell’utilizzo di nuovi strumenti di dialogo. La continua ricerca da parte degli investitori di informazioni che siano in grado di supportarli nelle decisioni di investimento impone un innalzamento della qualità del servizio offerto, al fine di rispondere in modo concreto e veloce alle loro necessità. Ed è proprio dalla volontà di continuare a rispondere in modo efficace ed efficiente ai clienti - conclude Schirinzi - che nasce la decisione di potenziare ulteriormente il team marketing in Italia con la professionalità di Daniele Affatato”.