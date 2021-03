Ocf, radiato un consulente finanziario ex IW Bank e Banco Bpm

Stefano Vicari, ex consulente finanziario di IW Bank e Banco Bpm, è stato radiato dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni. Si legge tra l’altro nella delibera: “va rilevato che l’illecito concernente le false informazioni – rispetto al quale risultano essere subvalenti gli ulteriori illeciti accertati – risulta essersi continuativamente protratto per un considerevole arco temporale, determinando una significativa induzione in errore della clientela in ordine alla consapevolezza della propria effettiva disponibilità finanziaria, attesa la marcata differenza fra il controvalore degli investimenti falsamente attestato e quello reale”.