Scm Sim, la prima Sim quotata su Aim Italia (Mercato alternativo del capitale di Borsa Italiana S.p.A.) specializzata nei servizi di private banking e wealth management con quasi 1 mld di euro Aum e guidata dall'ad Antonello Sanna, comunica l’ingresso nel team di advisory di quattro nuovi banker: Marcello Brocca, già direttore di filiale di Deutsche Bank Italia, Fabio Cusaro, Christian Anzani, e Federico Montemezzo, provenienti da Pramerica. Le nuove figure professionali, coerentemente con la strategia di crescita dell’azienda in termini di nuovi consulenti finanziari e masse in gestione/consulenza, portano a 40 i consulenti di Scm Sim e rafforzano la strategia di consolidamento del team di Advisory.

“Non è facile in questo periodo trovare sul mercato profili professionali in grado di portare un reale valore aggiunto alla squadra e soprattutto ai nostri clienti”, spiega Alessandro Forza, deputy general manager di Scm. “Siamo convinti che le persone che abbiamo scelto, per la loro esperienza e per le competenze che hanno dimostrato, sapranno dare un contributo tangibile per affrontare al meglio le importanti sfide che abbiamo davanti. In questa difficile congiuntura è l’advisory a 360 gradi su tutti gli aspetti di gestione e ottimizzazione del patrimonio che può fare la differenza nell’apprezzamento della clientela. È su questi principi che Scm si sta muovendo da tempo e ha fatto un elemento differenziante del suo posizionamento”.