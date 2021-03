Al via il 22 marzo la European money week promossa da Feduf (Abi)

Si terrà a partire dal prossimo 22 marzo la European money week, una settimana interamente dedicata alla sensibilizzazione su tematiche legate all’educazione finanziaria, alla gestione consapevole del denaro e al risparmio, tramite l’organizzazione online di eventi, conferenze e incontri da parte delle più importanti banche europee, coordinate dalla European Banking Federation (Ebf).

In Italia la EMW è interamente organizzata dalla Feduf (Abi) con la collaborazione di Banca Generali, BancoBPM, BPER, Fondazione Credito Valtellinese e Santander Consumer Bank e prevede ventidue eventi online che coinvolgeranno oltre 1.200 persone per diffondere l'educazione finanziaria e favorire una maggiore competenza nella gestione delle risorse economiche individuali.

La European Money Week è un'iniziativa annuale che - contestualmente alla Global Money Week dell'OCSE - coinvolge i giovani di oltre 35 paesi europei, grazie a percorsi didattici con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni alla cultura della consapevolezza economica, attraverso una migliore educazione finanziaria.

Momento centrale dell’iniziativa è lo European Money Quiz, promosso e coordinato in Italia da FEduF: lanciato nel 2017 per promuovere l'educazione finanziaria da parte delle associazioni bancarie nazionali in Europa, EMQ è il più grande concorso di alfabetizzazione finanziaria d'Europa che ha consentito a migliaia di studentesse e studenti in tutta Europa, dal 2017 a oggi, di mettersi alla prova in oltre mezzo milione di quiz online, grazie alla piattaforma Kahoot.