Deutsche Bank emette il suo secondo green bond

Deutsche Bank ha collocato con successo il suo secondo green bond, raccogliendo 800 milioni di dollari. L'obbligazione Senior Preferred ha una durata di 5 anni e una cedola dell'1,686%. L'emissione ha attirato una domanda totale da parte degli investitori di 2,9 miliardi di dollari, con una domanda finale di 2,1 miliardi di dollari dopo che la banca ha ridotto il prezzo di oltre 20 punti base. Questa emissione segna la prima obbligazione verde senior-preferred della banca per il mercato statunitense e risponde alla crescente domanda degli investitori statunitensi di Deutsche Bank per le attività Esg.

I proventi saranno utilizzati per promuovere la strategia di sostenibilità di Deutsche Bank finanziando i progetti dei clienti, compreso lo sviluppo di immobili commerciali efficienti dal punto di vista energetico. L'emissione contribuisce a più obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dimostra la capacità di Deutsche Bank di costruire una pipeline affidabile di asset coerenti con l’obiettivo. Deutsche Bank mira a cogliere ulteriori opportunità per rifinanziare asset verdi in futuro.

"Siamo molto soddisfatti del successo del nostr secondo green bond", ha detto Dixit Joshi, tesoriere del gruppo. "Questa emissione sottolinea il nostro impegno per un finanziamento sostenibile e ci permette di continuare a raggiungere i nostri obiettivi. Il finanziamento verde è ora parte integrante della strategia di finanziamento della Deutsche Bank".

L'obbligazione è la quarta emissione di Deutsche Bank del 2021, in tre valute. La banca ha già completato una parte significativa del suo piano di emissioni del 2021 ed è stata recentemente nominata "2020 Financial Issuer of the Year" da International Financing Review.

L'obbligazione è stata emessa sotto il Green Financing Framework di Deutsche Bank, allineato ai Green Bond Principles dell'International Capital Market Association (ICMA) e al Sustainable Finance Framework generale della Deutsche Bank, che identifica le attività che contribuiscono all'obiettivo di finanza sostenibile della banca. Il Green Financing Framework della banca tiene conto delle raccomandazioni per i criteri tecnici di screening del gruppo di esperti tecnici per la tassonomia UE.

Le attività "verdi" includono prestiti e investimenti in aziende, beni o progetti nel campo delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e degli edifici costruiti secondo standard ecologici e sostenibili. Dalla sua precedente obbligazione verde, Deutsche Bank ha aggiornato il suo quadro per ampliare la portata degli strumenti di finanziamento disponibili e rendere più severi i requisiti minimi di certificazione per gli edifici verdi.