Tikehau Capital, un 2020 in spolvero

I risultati del 2020 confermano la forza del modello di crescita di Tikehau Capital nella gestione alternativa. Sostenuta dal forte slancio del business, la crescita dell’attività di asset management del gruppo è rimasta stabile, in linea con i suoi già elevati livelli di crescita, mentre la redditività è notevolmente migliorata, pur mantenendo un approccio prudente e disciplinato nell’impiego dei fondi e nell’allocazione del capitale. L’asset under management (Aum) è a quota 28,5 miliardi di euro (+10,5% a/a), di cui 27,4 miliardi nell’attività di asset management (+15,7%). Gli Aum riguardano le divisioni di private equity, real assets, capital market strategies e private debt. La raccolta netta sale a 4,2 miliardi di euro, oltre il target di 4 miliardi di euro per il terzo anno consecutivo. I ricavi dalle attività di asset management ammontano a 204,8 milioni di euro nel 2020, di cui 198,6 milioni di euro in commissioni di gestione (+19,4%) con un tasso medio di commissioni di gestione che si mantiene elevato a 0,92%, l’utile operativo netto dalle attività di asset management a 76,4 milioni di euro (+30,7%), con un margine operativo in aumento di 3,9 punti percentuali su base annua (37,3%). Il gruppo continua ad essere fiducioso di poter raggiungere gli obiettivi fissati per il 2022, che prevedono un volume di masse in gestione superiore a 35 miliardi di euro, con oltre 100 milioni di euro di utili derivanti da commissioni.

Antoine Flamarion e Mathieu Chabran, co-fondatori di Tikehau Capital, hanno affermato: “I risultati del 2020 confermano la rilevanza del modello di crescita di Tikehau Capital nel settore dell’alternative asset management. Nel corso dell’anno, abbiamo continuato a sviluppare strategie di investimento innovative che soddisfano le richieste delle aziende, si adattano ai cambiamenti del nostro sistema produttivo e soddisfano le aspettative degli investitori. La conclusione della raccolta per la strategia di investimento focalizzata sulla transizione energetica, che ha superato la soglia di 1 miliardo di euro, rappresenta un passo importante in questa direzione per Tikehau Capital. Abbiamo anche continuato a investire capitale in tutte le nostre varie divisioni, destinando 2,8 miliardi di euro in investimenti e fondi per supportare la crescita delle aziende. Nella fase più acuta della pandemia di Covid-19, abbiamo continuato a investire attivamente e responsabilmente, in stretta collaborazione con le società del nostro portafoglio. I numerosi successi di Tikehau Capital e l’eccellente performance operativa sono il risultato dell’impegno incessante dei nostri team. I nostri punti di forza e la nostra view di mercato unica permettono a Tikehau Capital di essere ben posizionata per proseguire il proprio percorso di crescita su livelli elevati e di confermare i propri obiettivi per il 2022”.