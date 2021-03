Etf attivi, patrimonio investito record a 318 miliardi di dollari

Etfgi, una delle principali società indipendenti di ricerca e consulenza che segue le tendenze dell'ecosistema globale di Etf ed Etp, ha riferito oggi che gli Etf ed Etp attivi hanno raccolto una raccolta netta di 16,90 miliardi di dollari nel mese di febbraio, portando la raccolta netta da inizio anno al record di 33,80 miliardi di dollari. Gli asset investiti in Etf ed Etp a gestione attiva hanno terminato il mese in rialzo del 4,9%, passando da 303 miliardi di dollari alla fine di gennaio a un record di 318 miliardi di dollari, secondo il rapporto di Etfgi "Active Etf and Etp industry landscape insights" di febbraio 2021, il rapporto mensile che fa parte di un servizio annuale di ricerca in abbonamento a pagamento.