Fideuram, IWBank e Sanpaolo Invest, 56 ingressi nei primi due mesi dell’anno

Nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2021 nelle reti Fideuram, IWBank e Sanpaolo Invest sono stati inseriti 56 nuovi private banker. Tra gli inserimenti figurano, per Fideuram, Christian Cangiotti nelle Marche, Valerio Cerati in Emilia-Romagna e Paolo Pensini nel Lazio; per IWBank Marco Matteucci e Celeste Corti in Toscana, Valerio Santillo Giunta in Lombardia e Emiliano Marini nelle Marche. La rete Sanpaolo Invest si potenzia in Lombardia con un ingresso di particolare rilievo, quello di Davide Sacchetti. Laureato presso l’Università Bocconi, Sacchetti ha maturato un’esperienza ventennale nel Gruppo Credit Suisse, sia all’estero sia in Italia. I primi 10 anni in Credit Suisse li ha trascorsi in Svizzera, prima nel ruolo di Investiment Consultant e poi come Relationship Manager. Conclusa questa esperienza all’estero, ha continuato ad accompagnare la sua clientela presso la sede milanese dell’istituto elvetico, gestendo un team di 15 advisor e maturando competenze sempre più mirate nella gestione dei grandi patrimoni, con particolare attenzione agli aspetti fiscali relativi agli asset dei suoi clienti.

Davide Sacchetti ha così commentato: “Oggi sono orgoglioso di avviare un nuovo percorso della mia carriera professionale con il gruppo Intesa Sanpaolo, primario player a livello Europeo e tra i principali operatori nel Private Wealth Management. La forza del brand, il know how e l’organizzazione della struttura Wealth, ritengo potranno imprimere ulteriore impulso alla gestione ed allo sviluppo delle esigenze dei miei clienti”.