L'inflazione? Non fa paura

L’inflazione aumenterà e quanto? E quali sarebbero le conseguenze, oltre che per l’economia, per gli investimenti finanziari di un aumento consistente e prolungato dei prezzi? Ne abbiamo parlato nel corso della puntata di InvestireNow di giovedì 18 marzo dedicata alla Natixis IM Portfolio Cup, la gara sui portafogli che coinvolge 16 consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede organizzata da Investire in collaborazione con Natixis Investment Managers e Fida. Una competizione educational che punta sì alle performance ma corrette per il rischio. Con l’aiuto di Antonio Bottillo, executive manager e country head Italia di Natixis IM, dei consulenti finanziari Alessandro Gambelli, Lorenzo Gazzaniga e Valeria Tedaldi, del coordinatore della Natixis Im Portfolio Cup Giacomo Damian la puntata di InvestireNow è stato un interessantissimo esempio di educazione finanziaria sul campo con una spiegazione chiara di tutte le implicazioni e delle contromisure da prendere per i portafogli dei clienti.