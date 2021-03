Non verificare l’identità dei clienti costa 551 euro

Nove consulenti finanziari hanno subito una sanzione pecuniaria da 551 euro dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, in seguito a segnalazione di Banca Mediolanum. Si legge tra l’altro nelle nove delibere che per la violazione addebitata “la condotta posta in essere dal/dalla consulente non risulta preordinata né al conseguimento di un vantaggio personale né ad arrecare pregiudizio alla clientela coinvolta; la carenza di diligenza che ha portato alla mancata identificazione della clientela da parte del/della consulente è scaturita dalla condotta tenuta da una collega del medesimo/della medesima che ne ha carpito la fiducia; con riguardo all’attività professionale, non risulta alcun reclamo né precedente a carico del/della consulente”.