Allarme dal Belgio: occhio ai falsi recuperi crediti sugli investimenti

L’autorità di vigilanza del Belgio, la Fsma, ha recentemente ricevuto informazioni in merito alla circostanza che molti risparmiatori sono stati contattati via e-mail o telefonicamente da persone che affermano di essere membri del personale della Fsma e di essere in grado di aiutare le persone che erano state precedentemente vittime di frode, a recuperare le perdite subite. I risparmiatori contattati da tali soggetti riferiscono inoltre di aver ricevuto documenti contrattuali recanti il logo e il nome della Fsma. A tal fine, i truffatori hanno utilizzato indirizzi e-mail che terminano con "@fsmabelgium.com". Le e-mail ricevute da tali indirizzi non provengono dall'Fsma. Qualunque sia lo scenario, si tratta di casi di furto di identità. La Fsma ha quindi trasmesso tali informazioni all’autorità giudiziaria.