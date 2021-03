Anima Sgr e Banca Valsabbina, partnership nel risparmio gestito per cinque anni

Anima Sgr e Banca Valsabbina hanno sottoscritto un accordo di partnership nel settore del risparmio gestito, con una durata di cinque anni, rinnovabile.

L’accordo si inserisce nella strategia del gruppo Anima di rafforzare gli investimenti sui partner distributivi a maggior potenziale e ha l’obiettivo di sviluppare ulteriormente le attività di risparmio gestito in collaborazione con la Banca.

La partnership prevede a tal fine che Anima possa supportare alcune attività commerciali e di marketing sulla rete delle 70 filiali dell’Istituto Bancario con sede a Brescia, a sostegno dell’attività di collocamento.

Fra queste, particolare attenzione sarà posta alle iniziative di formazione messe a disposizione da Anima attraverso Accademia Anima e finalizzate alla valorizzazione e professionalizzazione della rete dei consulenti della Banca.

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898; oggi conta 70 filiali principalmente in Lombardia, e gestisce masse per quasi 10 miliardi di euro.

“L’accordo con Banca Valsabbina conferma la capacità di Anima di creare valore per le proprie reti partner, attraverso un’offerta in grado di integrare prodotti affidabili e soluzioni innovative con servizi di market intelligence a supporto delle attività di collocamento oltre a garantire una formazione di alto livello, che è sempre più strategica per creare valore per i clienti-investitori”, commenta Fabrizio Carenini, Responsabile Reti Bancarie di Anima. “Essere scelti come uno dei principali partner di riferimento di Banca Valsabbina nel settore del risparmio gestito ci fa davvero molto piacere”.

“Banca Valsabbina ha sottoscritto con favore l’accordo di partnership con Anima SGR, operatore che affianca il nostro Istituto nella gestione dei risparmi della clientela”, commenta Hermes Bianchetti, responsabile Divisione Business di Banca Valsabbina. “La partnership rappresenta per noi una importante evoluzione verso una maggiore diversificazione dell’offerta e una migliore personalizzazione di prodotti e servizi di investimento rivolti a clienti sempre più consapevoli, che necessitano di soluzioni finanziarie adeguate alle proprie esigenze.”