Bernardi (Diaman Partners), “Siamo pronti all’invasione dei vaucher digitali con il nostro Phi Token”

C’è un pezzetto in più di Italia nel mondo delle criptovalute. Esattamente una settimana fa è stato listato, sulla piattaforma TheRocktrading, il PHI Token, ovvero un token (o vaucher digitale) emesso da Diaman Capital nel 2018, la cui quotazione nel giro di due sole sedute è passata da due centesimi a 0,30 euro, che corrisponde a un incremento del 1.500 per cento. Per chi ha poca dimestichezza con il mondo cripto questa new entry aggiunge poco, ma è possibile che questo ipotetico dinosauro digitale non sappia che il fenomeno dei token si appresta letteralmente a invadere anche il mondo “fisico”, come i centri commerciali e i supermercati, in tempi più brevi di quanto prevedano gli stessi esperti.

Gli utility token infatti garantiscono una specie di diritto a uno sconto, da utilizzare quando si vuole acquistare un bene che può essere un Bitcoin, o un servizio, ma anche un cellulare o una lavatrice. Un’altra caratteristica del token è che è intrinsecamente legato a una valuta (nel caso del PHI Token è l’euro), che è il suo valore di riferimento, e non è collegato in alcun modo al valore del bene acquistato. “Il prezzo dei PHI Token non è condizionato al valore dei beni acquistati, e quindi più si apprezza meno si paga un certo bene”, spiega Daniele Bernardi, Ceo di Diaman Partners. Non è difficile allora immaginare quali ripercussioni ci potrebbero essere se a lanciare un token per uno sconto del 5% fosse per esempio Amazon, una community di 600 milioni di persone. “I token sono a numero limitato e prefissato e, data la loro scarsità, il loro valore tende ad aumentare nel tempo, così come la tendenza ad accumularli per acquistare beni, ai quali fino a ieri non ci si poteva avvicinare”, spiega Bernardi.

Il caso di maggiore successo fino ad oggi è l’utility token emessa dalla più grande piattaforma di trading di criptovalute al mondo, la cinese Binance, che dà diritto a uno sconto sulle commissioni di trading: il loro valore è passato da 0,006 a 250 in soli due anni. Quanto a PHI Token, si tratta di un’utility token con due funzioni: dare l’accesso a determinati servizi digitali, e acquistare servizi con uno sconto, che arriva al 30% per i servizi non finanziari, come per esempio abbonamenti alle newsletter o software. “Inoltre lo smart contract alla base PHI Token prevede il buy back and burn (riacquisto e brucio), la formula che permette di creare scarsità, e quindi valore nel tempo, al token”, conclude Bernardi.