Esma: rischi elevati per i risparmiatori con crypto asset non regolamentati

L'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) ha pubblicato il 17 marzo scorso il suo primo rapporto del 2021 Trends, Risks and Vulnerabilities - Trv, nel quale sono illustrati una serie di rischi per la stabilità finanziaria e per gli investitori anche a seguito della pandemia da Covid-19 e del suo impatto sui mercati finanziari nel secondo semestre 2020. Nel documento l’Esma passa in rassegna i principali fattori di incertezza presenti sui mercati ed alcuni particolarmente significativi nell’attuale contesto, quali la crescita del rischio di credito legato all’eccesso di debito pubblico e societario nonché gli investimenti in crypto-asset non regolamentati e i rischi che ne derivano.

Secondo l’Esma, il rimbalzo nel valore dei titoli azionari e l’elevato livello del debito appaiono in contrasto con la debolezza dei fondamentali economici, non potendosi escludere quindi il rischio di improvvise correzioni sui mercati finanziari in caso di inversione nella valutazione dei rischi da parte degli investitori. Insieme alle altre autorità europee di vigilanza (Eba ed Eiopa) l’Esma mette inoltre in guardia i risparmiatori sui rischi connessi ad operazioni su crypto-asset, incluse le valute virtuali come Bitcoin, considerato il carattere speculativo che queste vanno assumendo. Le tre autorità, in continuità con l’Avviso ai consumatori già emanato nel febbraio 2018 (https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-warn-consumers-risks-in-buying-virtual-currencies), mettono dunque in guardia ancora una volta i risparmiatori dall’operare in asset virtuali rischiosi, per non correre il rischio di perdita del capitale impiegato per l’acquisto (Avviso del 17 marzo 2021), L’Esma sottolinea, infine, che non esiste ancora una regolamentazione Ue che tuteli i risparmiatori in tale settore e che, al riguardo, è attesa la conclusione dell’iter di approvazione della proposta di regolamento europeo sui mercati dei crypto-asset, varato dalla Commissione Europea nel settembre dello scorso anno e ancora in itinere.