Giappone, Performance positive e utili in crescita per il mercato azionario

Sarebbe il Giappone, secondo Reiko Mito, Investment Director di GAM Investments, il Paese con maggiori possibilità ripresa tra i Paesi industrializzati. “La situazione sanitaria relativa al Covid-19 è migliore rispetto ad altri mercati sviluppati. Inoltre nel settore manifatturiero, gli ordini di macchinari - che sono un indicatore del battito cardiaco del Giappone - si sono ripresi bene negli ultimi mesi insieme agli ordini globali di controllo numerico per macchine utensili e robot industriali”, afferma Reiko. Secondo lo strategist poi la pandemia avrebbe accelerato una serie di cambiamenti strutturali nella vita quotidiana, come il passaggio allo shopping online, all'intrattenimento in streaming e al lavoro da remoto, che vede le aziende giapponesi pronte a raccogliere la sfida. "Stiamo assistendo alla crescente importanza della fusione tra online e offline ("online merge offline", o OMO) - dice Reiko - Le aziende in grado di adottare rapidamente l'OMO probabilmente sopravviveranno meglio ed emergeranno più forti dopo questa crisi economica". Secondo lo strategist di Gam, questo è vero non solo nel campo dei consumi, come i rivenditori di abbigliamento e beni per la casa, ma anche nel settore del business to business (B2B), come le vendite di hardware e software aziendali o la fornitura di servizi di manutenzione a distanza.

“Crediamo che il mercato azionario giapponese sarà in grado di generare performance positive nel 2021- dice Reiko - La ripresa infatti è appena iniziata”. Gli utili trimestrali di dicembre delle quotate giapponesi hanno infatti mostrato un miglioramento rispetto al trimestre precedente. Ed è opinione dello strategist che, a partire da quest'anno, la crescita degli utili su base annua si materializzerà in quanto i fondamentali si stanno riprendendo dopo che i principali indicatori hanno toccato il fondo intorno a maggio 2020. Anche il mercato azionario dovrebbe reagire in linea con il miglioramento di questa traiettoria. ”Ci aspettiamo una forte ripresa degli utili quest'anno e prevediamo che raggiungeranno nuovi massimi storici nell'anno finanziario 2022/23 dopo il precedente picco nel 2018”, conferma Reiko. Che aggiunge: "Strategicamente manteniamo la nostra opinione secondo cui le aziende quotate potrebbero veder crescere gli utili netti dal 6% al 10% all'anno nel lungo periodo. Tenendo conto di ciò, i multipli P/E forward post pandemia del Giappone rientrano in un range di 12-15 volte, un dato che è attraente rispetto ai livelli storici". Quanto ai settori, il preferito è quello industriale: "Sull'onda di una forte ripresa nella vicina Cina, negli Stati Uniti e su scala globale, i produttori giapponesi di macchinari e componenti godono di forti ordini da parte di vari clienti di settori come l'elettronica, l'automotive e le industrie generali", conclude Reiko.