Il private banking di Banca Ifigest si rafforza in Emilia Romagna con l’ingresso di Pedrelli

Banca Ifigest, banca indipendente che opera nel settore della gestione patrimoniale e nei servizi di investimento, soprattutto nell’area centro-nord d’Italia, rafforza la divisione Private Banking con l’ingresso di Paolo Pedrelli in Emilia Romagna.

Manager affermato e di grande professionalità, Paolo Pedrelli, classe ’69, arriva in Banca Ifigest come private banker, dopo le precedenti esperienze in Azimut, Banca Generali e UBI, dove si è specializzato nella tutela e nello sviluppo dei grandi patrimoni privati ed istituzionali. Prima di ricoprire il ruolo di consulente e private banker, Pedrelli è stato direttore di filiale di UniCredit e Intesa Sanpaolo a Parma.

Francesco Cosmelli, responsabile Private Banking di Banca Ifigest, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti che Paolo Pedrelli si sia unito al nostro team, composto in totale da oltre 60 collaboratori tra Private Bankers e consulenti. Siamo convinti che la sua comprovata professionalità aiuterà la banca a crescere e raggiungere ambiziosi obiettivi anche in Emilia Romagna”.