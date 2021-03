Mainò (Consultique Scf) protagonista a InvestireNow - diretta alle 18.30

Luca Mainò, vicepresidente AssoScf, portavoce Nafop, associazione di categoria dei consulenti autonomi e fondatore Consultique sarà il protagonista della puntata di stasera di InvestireNow. Consulenza autonoma, ma non solo, varie infatti le tematiche che l'ospite tratterà assieme al caporedattore di Investire Marco Muffato.

La trasmissione sarà in diretta a partire dalle 18.30 in videostreaming sul sito di Investire il canale YouTube di Economy Group e sul profilo FB di Investiremag. La puntata è visibile anche sull'app di InvestireTv, scaricabile nella versione per Android e IOS, basta collegarsi alle 18.30, aprire l'app e premere start.