Anasf, un evento per i soci di Liguria e Emilia Romagna

Continua il tour formativo dell’Anasf, l’Associazione nazionale consulenti finanziari. Il 30 marzo, dalle ore 10, si terrà il webinar “Il cliente imprenditore: approccio all’azienda nel passaggio generazionale. Casi ragionati”, riservato ai cf soci Anasf della Liguria, con invito aperto anche agli iscritti dell'Emilia Romagna.

Gli eventi di aggiornamento professionale dedicati ai consulenti sono organizzati in collaborazione con Goldman Sachs Asset Management e J.P. Morgan Asset Management e con il supporto dei Comitati territoriali dell’Associazione e costituiscono punteggio formativo per accedere all'esame Efa e sono accreditati per il mantenimento annuale della certificazione Eip, Efa ed Efp per tre ore.

